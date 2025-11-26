본문 바로가기
"오픈AI, 5년내 챗GPT 유료구독자 2억2000만명 전망"

이승형기자

입력2025.11.26 15:40

"제미나이3 출시 전 예측" 지적도

인공지능(AI) 챗봇 챗GPT의 유료 구독자 수가 5년 안에 2억2000만 명까지 늘어날 것으로 오픈AI가 전망하고 있다고 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 25일(현지시간) 보도했다.


"오픈AI, 5년내 챗GPT 유료구독자 2억2000만명 전망" AP연합뉴스
오픈AI는 현재 8억 명 수준인 챗GPT 주간활성사용자(WAU)가 2030년까지 26억 명으로 늘어나고, 이 가운데 8.5%에 해당하는 2억2000만 명이 '플러스' 요금제의 구독자가 될 것으로 내다봤다. 지난 7월 기준 '플러스'와 '프로' 요금제의 합산 구독자는 3500만 명으로 당시 WAU인 7억 명의 5% 수준이었다.


오픈AI 요금제는 월 20달러짜리 플러스와 월 200달러짜리 프로로 나뉜다. 만약 2억2000만 명이 플러스 요금제를 이용하게 되면 여기에서 나오는 연 매출액은 528억달러에 달한다.


샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이달 초 사회관계망서비스(SNS)에 오픈AI의 올해 매출액이 200억달러를 넘어설 것이며, 2030년까지 수천억달러 규모로 성장할 것이라고 예상한 바 있다.


다만 디인포메이션은 챗GPT의 WAU 증가 폭이 최근 들어 큰 변동을 보인다고 지적했다. 올해 1월에는 전달 대비 42% 급증했지만, 9월에는 13% 늘어나는 데 그쳤다는 것이다. 또 오픈AI가 이 같은 전망을 한 것은 구글이 최근 시장에서 압도적인 호평을 받는 경쟁 서비스 '제미나이3'를 발표하기 전이라고 이 매체는 짚었다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

