본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[논단]新탄소중립, 조선·해양플랜트 산업과 해상풍력

입력2025.11.28 11:49

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 뉴스듣기
[논단]新탄소중립, 조선·해양플랜트 산업과 해상풍력
AD

탄소중립은 더 이상 환경정책의 영역을 넘어 산업 전략의 핵심 좌표가 되었다. 이달 한국 정부가 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 상향과 2050 탄소중립 로드맵을 확정했다. 우리 앞의 핵심 과제는 이제 "누가 먼저 새로운 에너지 지형을 읽고 산업 구조를 재설계하는가"로 넘어갔다. 탄소를 줄이는 일은 선택이 아니라 생존의 조건이 되었고, 이 변화의 한가운데에 조선·해양플랜트 산업이 서 있다.


왜 조선업인가. 탄소중립 체제로의 이행은 육상보다 해상에서 더 빠르게, 더 깊게 진행된다. 재생에너지의 공간적 한계와 저장 문제를 넘어서기 위해 세계는 다시 바다로 향하고 있다. 에너지의 생산도, 운반도, 저장도 해상에서 이뤄지는 구조로 바뀌고 있다는 뜻이다. 이 지점에서 조선·해양플랜트 산업은 단순한 조력자가 아니라 탄소중립 시대의 '인프라 제작자'로 격상된다.


해상풍력, 부유식 플랫폼, 수소·암모니아 운반선 등은 이미 조선업의 미래 먹거리로 자리 잡았다. 여기에 더해 주목해야 할 분야가 탄소 포집·운송·저장·활용(CCUS) 기술이다. 특히 '운송' 단계에서 사용되는 액화 이산화탄소 운반선은 한국이 강점을 가진 고부가 선종이며, 향후 글로벌 에너지 시장에서 전략적 가치가 폭발적으로 커질 전망이다.

탄소중립에 회의적인 도널드 트럼프 대통령이지만 '미국의 조선업을 다시 위대하게'를 내세운 마스가(MASGA) 프로젝트에도 이와 같은 운반선 기술을 결합하면 좋겠다. 해상 탄소처리 인프라를 본격적으로 구축하는 것은 트럼프 대통령 이후에도 추진해야 할 사업이기 때문이다. 마스가 프로젝트는 미국이 중국의 '해양 실크로드' 전략에 맞서 해양 패권을 되찾으려는 장기적 지정학 전략의 핵심축이며 한국은 이 전략에서 미국의 핵심 동반자일 수밖에 없다.


그렇다면 탄소중립 시대에 우리가 실천해야 할 과제는 무엇인가. 첫째, 에너지 시스템의 해상 전환을 국가 전략으로 정렬해야 한다.

한국은 좁은 국토와 높은 에너지 수입 의존도로 인해 재생에너지 확대가 육상 중심으로는 어렵다. 결국 해상풍력, 특히 부유식 해상풍력이 국가 에너지 전략의 중심축이 될 수밖에 없다. 이는 조선·해양플랜트 산업의 기술 기반과 자연스럽게 결합하며, 한국이 세계적 경쟁력을 확보할 수 있는 가장 현실적인 경로다.


둘째, 조선업을 '에너지 전환 산업'으로 재정의해야 한다. 탄소중립 시대의 선박은 단순 운송 수단이 아니다. 수소·암모니아 연료 추진선, 액화 이산화탄소 운반선, 해상 변전설비, 오프쇼어 플랫폼 등은 모두 미래 에너지 체계를 구성하는 핵심 요소다. LNG선이 최근 한국 조선업의 황금기를 만들었다면, 이제는 탄소운반선과 신에너지 선박이 그 자리를 잇게 될 가능성이 크다.


셋째, 해양플랜트 산업을 다시 국가 전략 산업화해야 한다. 한때 침체했던 해양플랜트는 탄소중립의 커다란 물결 속에서 재부상하고 있다. 해저 케이블, 부유식 플랫폼, 해상 수소 생산기지처럼 과거에는 없던 새로운 시장이 열리고 있기 때문이다. 조선업과 해양플랜트의 결합은 한국이 디지털·에너지 전환 시대에 독자적 산업 기반을 확보할 수 있는 '프리미엄 제조 생태계'를 형성한다.


결국 탄소중립은 조선·해양플랜트 산업을 다시 해양 강국의 전략 중심으로 끌어올리는 결정적 계기다. 탄소중립의 미래는 바다에서 만들어지고, 바다에서 운반되며, 바다에서 저장될 것이다. 그리고 그 바다 위의 모든 인프라를 설계하고 제작할 수 있는 국가만이 새로운 에너지 체제의 주도권을 갖게 된다. 한국에게 주어진 기회는 분명하다. 그것은 단순히 '탄소를 줄이는 일'뿐 아니라, 탄소중립을 산업 도약의 모멘텀으로 전환하는 일이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

조원경 UNIST 교수·글로벌 산학협력센터장




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기