본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

영남대 박소현 교수, 몽골 최고권위 '북극성 훈장' 수훈…"몽골 전통음악 국제사회 널리 알려"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.26 15:13

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

영남대학교(총장 최외출) 음악학부 국악전공 박소현 교수가 몽골 최고 권위의 친선훈장인 '북극성 훈장(The Order of Polar Star)'을 수훈했다고 26일 밝혔다. 훈장 수여식은 지난 21일 서울 주한몽골대사관에서 열린 한·몽 수교 35주년 기념행사에서 진행됐으며, 오흐나 후렐수흐(Ukhnaa Khurelsukh) 몽골 대통령을 대신해 냠다와 후랄바타르(Nyamdavaa Khurelbaatar) 대통령 수석고문이 전달했다.


'북극성 훈장'은 몽골 정부가 외국인에게 수여하는 최고 등급의 국가 공훈훈장 중 하나로, 몽골의 국가 발전과 문화·교육 증진, 국제 친선 관계 강화에 기여한 공로자에게 수여된다. 역대 수상자로는 버락 오바마 전 미국 대통령, 힐러리 클린턴 전 미국 국무장관, 푸틴 러시아 대통령 등이 있다.

영남대 박소현 교수, 몽골 최고권위 '북극성 훈장' 수훈…"몽골 전통음악 국제사회 널리 알려" (왼쪽부터) 수헤 수흐볼드 주한몽골대사, 박소현 교수, 냠다와 후랄바타르 대통령 수석고문
AD

박 교수는 지난 25년간 몽골 전통음악과 음악인류학 분야에서 꾸준한 현지조사와 연구를 이어오며 몽골 음악문화의 학술적 정립과 국제적 확산에 크게 기여한 것으로 평가받고 있다. 방대한 현지 조사 기록과 체계적 연구 성과는 국내외 학계에서 몽골 음악 연구의 핵심 자료로 활용되고 있다. 또한 박 교수는 한국몽골학회 이사장을 역임하며 한-몽 학술 네트워크 구축을 주도했다. 연구자 교류 프로그램 운영, 공동 연구 프로젝트 기획, 몽골 예술가 및 학자의 국제무대 진출 지원 등 폭넓은 협력 활동을 통해 양국 간 학술·문화 교류의 저변을 꾸준히 확대해왔다.


아울러 공연 기획, 번역·자문, 국제 심포지엄 참여 등 다각적 활동을 통해 몽골 전통음악을 한국과 국제사회에 알리는 데에도 중요한 역할을 했다. 몽골 정부는 박 교수의 활동을 "국가 문화의 국제적 위상 제고에 크게 기여한 공로"로 높이 평가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박 교수는 이번 훈장에 앞서 2006년 '몽골대제국 800주년 기념 대통령 훈장', 2023년 '나이람달 훈장'을 수훈한 바 있으며, 몽골 정부가 인정한 대표적인 학술·문화 교류 공헌자로 자리매김하고 있다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기