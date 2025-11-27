본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[NE 커피챗]컴퍼니에이 "팬들과 함께 제2의 BTS 만들 것"

김철현기자

입력2025.11.27 07:30

시계아이콘01분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

K팝 팬덤 커머스 스타트업 컴퍼니에이 이헌승 대표 인터뷰
팬이 직접 참여하는 이벤트 기반으로 성장
2차 IP 공급 사업도 추진…생성형 AI 활용

K팝 팬들은 퀄리티 높은 콘텐츠를 만들고 있다. 아티스트를 주제로 한 굿즈, 캐릭터 등 형태는 다양하다. 이를 아티스트가 활용하고 팬들이 소비하면서 매출이 발생하기도 한다. 컴퍼니에이는 여기서 팬과 아티스트가 상생하는 모델을 만들어 가고 있는 스타트업이다. '팬덤 콘텐츠'를 2차 IP(지식재산권) 서비스로 확장하는 게 차별화 포인트다. 인공지능(AI)을 적용해 이 비즈니스를 기술적으로 고도화하는 작업도 진행 중이다.


27일 이헌승 컴퍼니에이 대표는 "기획사와 팬의 중간에서 연결고리 역할을 하며 제2의 BTS를 팬들과 함께 만들 것"이라고 말했다. '아미'가 BTS를 함께 키운 것처럼, 파급력이 커진 팬덤의 목소리를 대변하며 "팬들이 즐겁게 덕질할 수 있는 환경을 만들겠다"는 것이 이 대표의 목표다.

[NE 커피챗]컴퍼니에이 "팬들과 함께 제2의 BTS 만들 것" 이헌승 대표. 컴퍼니에이
AD

컴퍼니에이는 지난해 법인 설립 후 팬이 직접 참여하는 이벤트를 기반으로 성공 사례를 축적해 왔다. 팬사인회, 영상통화 이벤트, 전광판 이벤트 등 다양한 방식으로 팬덤 서비스 생태계를 구축했다. 자체 플랫폼 '마이스타굿즈'는 팬들이 선호하는 체험형 커머스다. 단순한 굿즈 판매가 아니라, 팬이 직접 참여하고 아티스트와 소통하는 경험을 중심에 뒀다고 이 대표는 설명했다. 그는 "K팝 팬들은 이제 단순한 소비자를 넘어 콘텐츠의 공동 제작자이자 경험의 주체"라며 "팬 활동이 구매로만 끝나는 것이 아니라 참여, 소통, 경험 가치로 확장되는 구조를 만들고 있다"고 설명했다.


컴퍼니에이의 타깃은 대형 기획사가 아닌, 중소 소속사의 아이돌이다. 팬이 많아도 시스템이 제대로 갖춰지지 않은 경우가 많은 데다 팬과 아티스트가 상생할 수 있는 모델은 만들지 못하고 있어서다. 경쟁력은 팬덤 생태계에 대한 이해도가 높다는 것. 이 대표는 "과거엔 기획사에 힘이 집중돼 있었다면 지금은 팬이 힘을 가지고 있다"며 "팬들이 참여할 수 있는 여러 분야에서 경험을 축적하며 가치를 만들어냈다"고 했다.


이를 바탕으로 2차 IP 개발과 보급으로 사업 확장도 추진 중이다. 아티스트의 이미지와 팬덤 문화를 결합한 캐릭터·세계관 콘텐츠를 제작해 굿즈·디지털 아이템·브랜드 협업 등 다양한 방식으로 확장하는 전략이다. 이 대표는 "팬덤이 만든 창작 에너지와 아티스트의 IP가 결합되면 K팝 IP는 단순 제품이 아닌 확장 가능한 콘텐츠 자산이 된다"며 "팬덤과 아티스트가 함께 선순환을 만드는 구조가 추구하는 방향"이라고 강조했다.


여기엔 생성형 AI 등 최신 기술도 적용된다. AI로 아티스트 캐릭터를 만드는 과정을 표준화하면 IP 개발에 드는 시간과 비용을 절감할 수 있고 활용 폭도 넓어질 것으로 예상되기 때문이다. 그는 "생성형 AI를 활용해 캐릭터를 다양하고 빠르게 만든 2차 IP는 팬들이 소비하고 아티스트 SNS 등에서도 활용할 수 있다"며 "2차 IP를 직접 공급하고 관리하는 플랫폼이 목표"라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

K팝 열풍이 전 세계적으로 불고 있는 만큼 글로벌 시장 진출도 염두에 두고 있다. 그동안 해외 팬을 위한 비디오콜 이벤트, 다국어 기반의 팬 콘텐츠, 해외 배송 커머스 등을 통해 글로벌 팬덤과의 접점을 넓혀 왔다. 이 대표는 "현재 매출이 일어나는 구조 보면 한국보다 해외가 많다"며 "해외 거점으로 삼고 싶은 곳으로 북미 등을 검토하고 있다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기