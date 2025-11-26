GC녹십자, 국내외 학회서 'mRNA-LNP 플랫폼' 성과 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GC녹십자는 최근 국내외 학회에서 '혁신 신약 개발을 위한 차세대 mRNA-LNP(메신저 리보핵산-지질 나노 입자) 플랫폼'을 주제로 주요 연구 성과를 발표했다고 26일 밝혔다.

mRNA 플랫폼 연구에서 GC녹십자는 자체 보유한 AI 기반 코돈(codon·mRNA 구조에서 단백질을 만들어내는 부분) 최적화 기술과 UTR (코돈 앞뒤에 붙어 발현 안정성을 조절하는 부분) 특허를 적용해 mRNA의 단백질 발현량과 발현 지속성을 크게 향상시켰다. 또한, 독자적으로 구축한 LNP 플랫폼은 세포 특이적 전달 효율이 개선됐으며, 독성 지표도 낮은 수준을 유지하는 결과를 확보했다.

GC녹십자는 이러한 mRNA-LNP 플랫폼을 기반으로 다양한 신약 개발을 진행하고 있다. 실제 코로나19·독감 등 감염병 백신을 비롯해 항암 백신, 희귀질환 치료제, 유전자 편집, CAR-T(키메릭 항원 수용체 T세포)와 같은 세포치료제 분야에서도 플랫폼 적용 가능성을 연구 중이다.

특히 GC녹십자의 LNP를 적용한 항암 백신 연구 결과, 벤치마크 LNP 대비 더 강한 항원 특이적 CD8+ T 세포 반응을 유도했으며, 동물 모델에서 종양 크기를 유의미하게 감소시켰다. CD8+ T 세포는 암세포를 사멸시키는 핵심 면역 세포다.

또한, 자체 mRNA 기술을 활용한 CAR-T 세포치료제 후보 물질이 체외 평가(ex vivo)에서 B세포를 99%까지 제거 시키는 우수한 결과도 확보했다. B세포 제거는 CAR-T의 항암 기능을 평가하는 주요 지표로, 비정상 B세포를 얼마나 효과적으로 없애는지가 치료 효능과 직결된다. 회사측은 암과 자가면역질환 치료 분야까지 개발 범위를 확대할 예정이라고 밝혔다.

마성훈 GC녹십자 MDD(Medicine Discovery & Development) 본부장은 "mRNA-LNP 플랫폼은 백신을 넘어 다양한 영역으로 확장되고 있다"며 "GC녹십자는 축적된 연구 성과를 바탕으로 혁신 치료제 개발을 이어 나갈 것"이라고 말했다.





한편, GC녹십자는 11월 한달 간 2025 KSGCT 정기학술대회, 2025 mRNA Healthcare Conference, RNA based Therapeutics and vaccines Summit Asia에 참가해 발표를 진행했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

