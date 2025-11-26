본문 바로가기
강원도교육청교육연수원, 13개 직무연수 포함 겨울 연수 과정 운영

이종구기자

입력2025.11.26 14:49

겨울(1~2월) 연수 과정 신청 시작
교직생애 단계별 역량 중심
맞춤형 연수로 교원의 전문성 신장

강원특별자치도교육청교육연수원(원장 민섭)은 오는 27일부터 12월 3일까지 2026년 겨울(1~2월) 연수 과정 신청을 진행한다.

강원도교육청교육연수원, 13개 직무연수 포함 겨울 연수 과정 운영 2026년 겨울(1~2월) 연수 과정 신청 포스터. 강원도교육청 제공
이번 겨울 연수는 유·초등·중등·특수교원을 대상으로 1급 정교사 자격연수 외에도 13개의 직무연수 과정을 운영하며, △교직경력에 따른 연수기회 제공 △미래교육 역량 신장 △인성교육 강화 등을 지원하는 교원연수 프로그램으로 구성되었다.


'유·초·중등 신규교사 추수지도 직무연수'는 신규 1년차 교사를 대상으로 △교사의 퍼스널브랜딩 △에듀테크, 수업·평가, 업무 실무 △학급경영·생활교육 △재무관리 △학생·학부모와의 상담 등 교육 현장에서 필요한 내용으로 진행한다.


'따로 또 같이 성장하는 복식학급 교실 직무연수'는 초등교사를 대상으로 복식학급 운영 노하우와 학생맞춤형 교육방법 등을 실습 중심으로 운영한다.


'초·중·고등학교 보직교사 역량강화 직무연수'는 교육과정 편성 및 운영 역량 강화, 교무업무의 효율적인 수행 지원, 소통과 협력의 리더십 함양을 목적으로 진행된다.


올해 신설된 '삶의 힘을 키우는 중등 개념 기반 탐구수업 직무연수'는 2022 개정 교육과정의 깊이있는 학습과 지식의 전이를 촉진하는 탐구 중심 수업의 실천전략·적용방안을 실습하는 방식으로 진행한다.


'의사소통으로 마음을 잇는 인성교육 연수'는 효과적인 의사소통 기법을 통해 학교 내 긍정적 문화 조성을 돕는 실습 중심의 과정으로 협력적 학교문화 조성을 목적으로 한다.


한편, 1월 22일에는 △큰별 최태성(역사학자)선생님과 △영화 '하와이 연가'의 이진영 감독이 함께 진행하는 '하와이 연가로 만나는 공존의 역사와 다문화 감수성' 강좌가 '유·초·중등(국어·수학·영어) 1급정교사 자격연수' 과정에서 운영된다.


이번 강좌는 이민자의 삶을 조명하며 교원의 다문화 감수성과 상호문화 이해교육 역량을 강화하는 시간이 될 것으로 기대된다.


겨울(1~2월) 연수과정 신청은 27일 오후 1시부터 12월 3일 오후 5시까지 강원교육-온 누리집에서 신청할 수 있다.


민섭 원장은 "이번 겨울 연수는 우리 선생님들의 전문성 향상을 위해 다양한 프로그램과 도·내외 우수 강사진을 기반으로 준비한 만큼 도내 교원들의 적극적인 참여를 기대한다"며 "앞으로도 학생의 삶과 연계되는 역량 중심 연수 기획과 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

