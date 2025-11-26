본문 바로가기
아이들이 만든 배움의 열기…예천 에듀페스타, 지역이 학교가 되다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.26 14:54

예천군 창의체험 4관왕 성황
미래교육 협력모델 현장서 확인

예천군이 지역 교육공동체와 함께 준비한 '2025 예천 에듀페스타'가 25일 성황리에 개최되며 예천 형 미래 교육 협력모델의 실현 가능성을 현장에서 입증했다. 군·교육지원청·학교·마을이 한자리에서 교육 연대를 강화하며 학생들에게 다양한 미래역량 체험을 제공했다.

아이들이 만든 배움의 열기…예천 에듀페스타, 지역이 학교가 되다 김학동 군수는 이번 행사에 대해 지역 교육청학교 삼각협력의 성과라고 평가하며 지속 확대 의지를 밝혔다.
이번 에듀페스타에는 경상북도 교육감, 예천교육지원청 교육장, 김학동 군수 등 주요 인사와 관내 교직원, 학부모, 학생들이 대거 참여해 지역이 함께 만드는 교육 생태계의 확장성을 보여줬다.


◆ '커피 클레이부터 3D 펜까지' 예천군 체험 부스 문전성시

예천군은 단 샘 마을 교사 봉사단과 손잡고 ▲커피 클레이 ▲양말 목공예(핑거 니트) ▲키라이트 캔들 만들기 ▲3D 펜 작품 제작 등 4개의 체험 행사를 운영했다.


해당 부스들은 행사 내내 학생과 학부모들이 줄을 설 만큼 높은 호응을 얻었으며, 참여자들은 "스스로 만들고 완성하는 배움의 재미가 컸다"고 만족감을 표현했다.


◆ 김학동 군수 "예천 교육의 미래, 지역이 함께 키우겠다"

김학동 군수는 이번 행사에 대해 지역-교육청-학교 삼각 협력의 성과라고 평가하며 지속 확대 의지를 밝혔다.


김 군수는 "에듀페스타를 통해 예천 학생들이 창의적 배움의 기회를 누릴 수 있었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 교육 프로그램을 강화해 예천의 미래 교육경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

아이들이 만든 배움의 열기…예천 에듀페스타, 지역이 학교가 되다 2025 예천 에듀 페스타



영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
