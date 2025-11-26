본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

지에스씨넷 청주지점, 2025년 미래내일일경험 인턴형 사업 주목

정진기자

입력2025.11.26 14:45

시계아이콘00분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
지에스씨넷 청주지점, 2025년 미래내일일경험 인턴형 사업 주목
AD

지에스씨넷 청주지점이 2025년 미래내일일경험 인턴형 사업을 통해 지역 청년들에게 실질적인 직무 경험을 제공하며 높은 성과를 거두고 있다. 특히 청주 지역의 특성에 맞춰 공공기관 및 대기업 중심의 참여기업 발굴에 성공하며, 청년들이 선호하는 양질의 인턴십 기회를 확대했다.


청주지점은 올해 근로복지공단, 한국농어촌공사, 오비맥주㈜ 등 대형 공공기관·민간기업을 다수 유치하며 안정적이고 경쟁력 있는 인턴십 운영 기반을 마련했다. 프로그램을 통하여 지역 청년들이 지역 내에서 전문적인 직무 역량을 쌓고, 현장에서 요구되는 기술과 업무 프로세스를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공했다.


또한 청주지점은 직무 이해도 향상을 위한 사전 안내, 현장 모니터링, 애로사항 상담, 기업-참여자 간 조율 등 운영기관으로서의 역할을 충실히 수행하며 참여자와 참여기업 양측의 만족도를 모두 높였다. 공공기관 중심의 운영 특성상 행정·경영·인사·기술 지원 등 안정적인 직무 경험 기회가 풍부했다는 점도 장점으로 평가된다.


지역 기반의 네트워크 강화를 위해 청주지점은 각 기업과 지속적인 협의체계를 구축했으며, 이를 통해 인턴 업무의 질적 개선 및 향후 채용 연계 가능성 확대까지 고려한 운영 방식을 유지하고 있다.


지에스씨넷 청주지점 관계자는 "지역 청년들이 대기업·공공기관 등 다양한 기업에서 실제 직무 역량을 쌓을 수 있도록 앞으로도 지속적인 기업 발굴과 인턴십 품질개선에 힘쓸 것"이라고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

2026년에도 청주지점은 더 많은 우수기업 참여 유도, 지역 기관과의 협력 강화, 청년들의 직무 적응력 향상을 위한 프로그램 개발 등을 추진해 지역 청년 취업 경쟁력 향상에 기여할 계획이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기