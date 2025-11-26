지에스씨넷 청주지점, 2025년 미래내일일경험 인턴형 사업 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지에스씨넷 청주지점이 2025년 미래내일일경험 인턴형 사업을 통해 지역 청년들에게 실질적인 직무 경험을 제공하며 높은 성과를 거두고 있다. 특히 청주 지역의 특성에 맞춰 공공기관 및 대기업 중심의 참여기업 발굴에 성공하며, 청년들이 선호하는 양질의 인턴십 기회를 확대했다.

청주지점은 올해 근로복지공단, 한국농어촌공사, 오비맥주㈜ 등 대형 공공기관·민간기업을 다수 유치하며 안정적이고 경쟁력 있는 인턴십 운영 기반을 마련했다. 프로그램을 통하여 지역 청년들이 지역 내에서 전문적인 직무 역량을 쌓고, 현장에서 요구되는 기술과 업무 프로세스를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공했다.

또한 청주지점은 직무 이해도 향상을 위한 사전 안내, 현장 모니터링, 애로사항 상담, 기업-참여자 간 조율 등 운영기관으로서의 역할을 충실히 수행하며 참여자와 참여기업 양측의 만족도를 모두 높였다. 공공기관 중심의 운영 특성상 행정·경영·인사·기술 지원 등 안정적인 직무 경험 기회가 풍부했다는 점도 장점으로 평가된다.

지역 기반의 네트워크 강화를 위해 청주지점은 각 기업과 지속적인 협의체계를 구축했으며, 이를 통해 인턴 업무의 질적 개선 및 향후 채용 연계 가능성 확대까지 고려한 운영 방식을 유지하고 있다.

지에스씨넷 청주지점 관계자는 "지역 청년들이 대기업·공공기관 등 다양한 기업에서 실제 직무 역량을 쌓을 수 있도록 앞으로도 지속적인 기업 발굴과 인턴십 품질개선에 힘쓸 것"이라고 전했다.





2026년에도 청주지점은 더 많은 우수기업 참여 유도, 지역 기관과의 협력 강화, 청년들의 직무 적응력 향상을 위한 프로그램 개발 등을 추진해 지역 청년 취업 경쟁력 향상에 기여할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

