강원 마이스터고 경쟁률 1.92대 1로 상승…한국소방고 3.67대 1 최고 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 마이스터고, 신입생 모집 '훈풍'

내실 있는 교육과정 운영

맞춤형 진로 지도 통한 성공적인 입시 성과

강원특별자치도교육청은 도내 마이스터고등학교가 내실 있는 교육과정 운영과 학생 맞춤형 진로 지도를 바탕으로 2026학년도 신입생 모집에서 경쟁률 상승세를 이어가고 있다고 26일 밝혔다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

AD

2026학년도 도내 마이스터고 평균 경쟁률은 1.92대 1로, 전년도 1.72대 1보다 상승하였다. 특히 한국소방마이스터고는 3.67대 1을 기록하며 개교 이래 최고 경쟁률을 달성했다.

이 같은 성과는 학교 현장에서 추진한 교육과정 내실화와 학생 역량 강화의 결과로 분석된다. 도내 마이스터고 학생들은 2025년 전국 마이스터제전에서 학술제·예술제 등 다양한 분야에서 대상 수상 등 우수한 성과를 거두었으며, 고용노동부 주관 국가기술자격 취득 우수학교 평가에서도 한국소방마이스터고가 최우수학교로 선정되는 등 전문성과 경쟁력을 입증하였다.

또한 마이스터고에서는 과정평가형 국가기술자격 취득 과정을 교육과정에 도입·운영하여, 학생들이 학교 수업 속에서 체계적으로 자격을 준비하고 전공 역량을 실질적으로 높일 수 있도록 지원하고 있다.

도교육청과 직업계고는 학생들이 교육과정을 통해 자격을 취득하고 안정적인 취업으로 연계될 수 있도록 다양한 지원을 이어가고 있다.

학교별 1과 1전공 심화 동아리 운영을 통해 학생들의 실무 역량을 강화하고, 전국 단위 대회에서도 꾸준히 우수한 성과를 내고 있다. 2025년 9월 기준, 도내 직업계고 13교 26개 과정평가형 자격 취득 과정을 도입해 현장성과 실무 중심 교육을 강화하고 있다.

졸업생들은 △한국항공우주산업(주) △한국철도공사 △한국은행 △주택도시보증공사 △한국예탁결제원 △IBK투자증권 등 주요 공공·민간 기관에 진출하고 있으며, △군무원 지역인재 선발 △도청·도교육청 공무원 채용 등 공공 분야 취업 사례도 꾸준히 늘고 있다.

특히 글로벌 현장학습 프로그램(2년째 운영)은 참여 학생 10명 중 8명이 싱가포르 현지 기업에 취업하는 성과를 거두며, 학생들의 국제 진로 역량과 취업 선택 폭 확대에 크게 기여하고 있다.

김성래 중등교육과장은 "마이스터고 신입생 경쟁률 상승은 직업교육의 성과가 학생과 학부모의 신뢰로 이어지고 있음을 보여주는 의미 있는 결과"라며 "한국항공고(태백)와 한국국방과학고(철원) 등 강원특별자치도형 마이스터고 신설과 직업교육 혁신 정책을 바탕으로, 지역 산업 수요에 맞는 인재를 체계적으로 양성하겠다"고 말했다.

또한 "취업·자격·진로 지도가 유기적으로 연계되는 맞춤형 직업교육 지원체계를 강화하여, 도내 직업계고 전반의 질적 성장과 지속 가능한 발전 기반을 확립하겠다"고 덧붙였다.





AD

한편, 도내 직업계고(마이스터고 제외)는 지난 24일부터 특별전형을 시작하였으며, 12월 4일까지 일반전형을 통해 2026학년도 신입생을 모집할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>