정청래, 조국과 '정치개혁' 신경전…"혁신당 부정적 인터뷰 유감"

황서율기자

입력2025.11.26 14:33

수정2025.11.26 14:39

정청래 "정치개혁 의지 없는 것처럼 비춰져"
"정치개혁, 정개특위서 논의하도록 하겠다"

정청래 더불어민주당 당대표가 조국 조국혁신당 대표를 만난 자리에서 정치개혁을 주제로 신경전을 벌였다.


정청래, 조국과 '정치개혁' 신경전…"혁신당 부정적 인터뷰 유감" 조국 조국혁신당 대표(오른쪽)가 26일 국회에서 정청래 더불어민주당 대표를 예방하고 있다. 2025.11.26 김현민 기자
26일 여의도 국회 민주당 당대표회의실에서 정 대표는 조 대표를 만나 "조국혁신당 그 누구도 저에게 정치개혁과 관련해 전화하거나 만나서 이야기 한 적 없었지만, 그럼에도 저에 대해 부정적인 인터뷰를 한 혁신당 의원이 있었다"며 "굉장히 유감이라고 생각한다"고 밝혔다.


앞서 6·3 대선 당시 민주당은 야4당(조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당)과 원탁회의를 진행하고 대선 직후 교섭단체 요건 완화, 결선투표제 도입 등 정치개혁을 약속하는 합의문에 서명했다.


정 대표는 "저한테 전화해 의견을 물어보면 될 것을 그렇게 하지 않고 언론을 통해 민주당의 정청래 대표가 정치개혁 의지가 없는 것처럼 비치도록 하는 건 대단히 유감"이라며 "앞으로는 그런 일이 없었으면 좋겠다"고 했다.


그는 "또한 (정치개혁 약속은) 제가 재임할 때가 아닌 시기에 이뤄진 것이지만 (지금은) 제가 당 대표자"라며 "제기해 주신 문제에 대해선 앞으로 정치개혁특별위원회(정개특위)가 구성되면 충분히 논의해 합의 가능한 부분이 도출될 수 있다고 생각한다"고 말했다.


이어 "비공개 최고위원회의에서도 원내(지도부)에서 정개특위 보고를 해주셨다"며 "지구당, 정치개혁 등을 포함해 정개특위를 가동할 수 있도록 힘써달라고 부탁했다"고 덧붙였다.


정 대표의 모두발언 전 조 대표는 "지난 대선 때 민주개혁 5개 정당이 함께 손을 잡고 정치개혁 원탁회의 선언문을 채택했지만 답보상태"라며 "누가 손해 보고 누가 이익을 보는 문제가 아니다. 정치권이 모두 힘을 합해 해결해야 한다"고 했다.


조 대표는 "정치개혁이 되면 모든 국민에게 이익이라고 생각하고, 이를 기초로 내란 세력, 극우 세력을 격퇴할 수 있다"며 "전날 저희 당을 예방한 우상호 대통령실 정무수석도 이재명 대통령이 정치개혁 논의를 지지한다고 말씀했다"고 강조했다. 그는 "바쁘시겠지만 늦지 않은 시점에 정치개혁을 위한 운전대를 정 대표가 손수 잡아주시길 희망한다"고 덧붙였다. 모두발언 이후 두 사람의 접견은 비공개로 전환됐다.


박병언 조국혁신당 대변인은 두 사람의 접견 이후 기자들과 만나 "(정 대표가) 정개특위에서 논의하겠다고 말씀 주신 것은 굉장히 환영한다"면서도 "다만 대선 전 약속을 확인하고 환기하기보다는 정개특위에서 재논의하는 것처럼 말씀 주신 건 당 입장에서 살짝 아쉽다"고 말했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
