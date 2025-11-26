본문 바로가기
넷플릭스 보고 한국 관광 어디로?… 동의대 연구팀, 국제학술대회 우수 논문상

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.26 14:31

호텔컨벤션경영학과, OTT 플랫폼 경험이 관광 의사결정에 어떤 영향 미치는지 탐구

동의대 호텔컨벤션경영학과 연구팀이 국제학술대회에서 우수 논문상을 거머쥐었다.


이 대학 윤태환 교수, 왕새롬 교수 연구팀과 미국 센트럴플로리다대학교(UCF) 강주희 교수가 지난 11월 7일부터 9일까지 중국 샤먼대학교에서 열린 제4회 GLOSITH(Global Congress of Special Interest Tourism & Hospitality) 콘퍼런스에서 Outstanding Paper Award(우수 논문상)를 받았다.


GLOSITH 콘퍼런스는 관광·호스피탈리티 분야의 핵심 연구를 공유하는 국제 학술행사로 올해 행사에는 10여 개국의 연구자들이 참여해 330여편의 관광 관련 연구를 발표했다.


이번에 수상한 논문 'From streaming to traveling: The role of OTT platform experiences in shaping tourism decisions'는 넷플릭스와 같은 OTT(Over-The-Top) 플랫폼 경험이 관광 의사결정에 어떤 영향을 미치는지를 탐구한 것이다.


연구팀은 한국을 방문한 적이 없는 미국인을 대상으로 심층 인터뷰와 설문조사를 실시해 OTT 플랫폼을 통한 콘텐츠 시청 경험이 어떻게 관광 목적지 선택에 영향을 미치는지를 규명했다.


이는 최근 한국 드라마와 예능 프로그램의 글로벌 인기에 따른 방한 관광객 증가 현상을 학술적으로 뒷받침하는 연구 결과로 평가받으며 탁월한 학문적 기여와 연구의 독창성을 인정받아 수상의 영예를 안았다.


이 연구는 한진그룹 정석물류학술지원재단 연구지원사업에 선정돼 수행된 과제였다. 관광 분야에서 디지털 콘텐츠 플랫폼과 여행 행동 간의 연계성을 밝혀 관광 마케팅, 국가 이미지 높이기, 콘텐츠 기반 관광전략 수립에 새로운 시사점을 제시했다.


또 공동연구자인 UCF의 강주희 교수는 동의대 호텔외식경영학과 출신 동문으로 모교와 지속적인 학술 교류를 통해 큰 성과를 거뒀다.


윤태환 교수는 "OTT 플랫폼은 단순한 엔터테인먼트를 넘어 여행 결정의 출발점이 되고 있다"며 "이번 연구가 관광 산업의 새로운 전략과 정책 개발에 기여하길 바란다"고 힘줬다.

넷플릭스 보고 한국 관광 어디로?… 동의대 연구팀, 국제학술대회 우수 논문상 (왼쪽부터)윤태환, 왕새롬, 강주희 교수.
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

