울릉도에 뜬 '가래떡 힐링'… 사랑나눔으로 마음충전한 겨울

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 사랑의 가래떡 나눔행사

청정 해풍 맞은 울릉도에 쫀득한 사랑의 온기가 퍼졌다.

경북 울릉새마을회는 26일 이웃사랑과 나눔을 실천하기 위해 '사랑의 가래떡 나눔 행사'를 개최하며, 지역 주민들에게 훈훈한 나눔의 정을 전했다.

사랑의 가래떡 나눔행사. 울릉군 제공

AD

이번 행사는 겨울철을 맞아 이웃 간 따뜻한 마음을 나누고 지역사회 돌봄 분위기를 확산하기 위해 마련됐으며, 새마을회원들이 직접 준비한 가래떡, 소고기 등을 도움이 필요한 관내 홀몸 어르신, 취약계층 등 300여 가구에 전달될 예정이다.

이정호 울릉군새마을회장을 비롯한 30여명의 새마을회원은 추운 겨울을 맞이하는 이웃 주민들이 항상 건강과 행복이 함께하길 바라는 마음으로 정성껏 포장했다.

남한권 군수는 "주민들을 먼저 생각하는 울릉군새마을회의 따뜻한 나눔 활동에 깊이 감사드린다"며 "군에서도 복지 사각지대 없는 울릉군을 만들기 위해 지속적으로 관심을 기울이겠다"고 전했다.





AD

울릉새마을회는 매년 김장나누기, 환경정화 활동, 어르신 돌봄 활동 등 다양한 사회공헌 사업을 전개하며 지역공동체 형성에 꾸준히 기여하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>