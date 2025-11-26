의령군, 내년 예산 3.14% 증액 편성…최대규모 5387억원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

약 163억 원 증가 수준… 군의회 제출

경남 의령군이 25일 내년도 예산안을 역대 최대 규모인 5387억 원으로 편성해 군의회에 제출했다고 26일 밝혔다. 이는 올해보다 3.14%(약 163억원) 증가한 수준이다.

군은 이번 예산 확대 배경에 대해 투자유치 성과, 각종 공모사업 선정, 정확한 세입 전망, 통합재정안정화기금 적립 등 선제적 재정 운용이 맞물린 결과라고 설명했다.

의령군, 내년 예산 5,387억 원 편성…올해보다 3.14%증액 . 의령군 제공

AD

분야별 예산은 ▲농림 1106억원 ▲사회복지 953억원 ▲국토·지역개발 917억원 ▲환경·보건 472억원 ▲일반공공행정 439억원 ▲문화·관광 302억원 ▲산업·지역개발 80억원 등이다.

군은 특히 사회복지 분야에 가장 큰 비중을 두고 복지서비스 강화를 추진하며, 농촌공간정비사업·도시재생사업·정주 기반 확충 등 주민 삶의 질 향상 사업에 재원을 집중했다고 밝혔다.

주요 사업으로는 ▲중동지구 지역특화재생형 도시재생사업 125억원 ▲부림면 농촌공간정비사업 116억원 ▲일자리연계형 지원주택 건립 43억원 ▲유스호스텔 조성 72억원 ▲가례 백암대 출렁다리 조성 35억원 ▲공영버스 운영지원 22억원 ▲의령읍 중앙사거리 회전교차로 설치 17억원 ▲응급의료기관 지원 9억 원 등이 편성됐다.

군은 내년도 군정 운영 방향을 ▲청년 육성과 정주기반 강화 ▲문화·관광 산업 중심의 지역경제 활성화 ▲생활복지 확대와 안전환경 조성 ▲광역교통망 확충 및 정주 기반 개선 ▲혁신행정과 군민 참여 확대 등 5대 역점과제로 설정했다.

의령군 관계자는 "이 같은 군정 방향은 민생 안정, 경제 활력, 도시 경쟁력 제고 분야에 꾸준히 투자해 온 건전 재정 운용의 결실"이라며 "확보된 재원을 기반으로 내년에도 군민 삶의 질 향상에 집중하겠다"고 말했다.

오태완 군수는 이날 열린 시정연설에서 "지난 3년간 만들어온 변화를 이제 현재진행형의 'ING 변화'로 이어가겠다"며 "민선 8기 마지막 해, 의령의 미래를 열어가는 핵심 동력으로 I·N·G 변화 전략을 본격 추진하겠다"고 밝혔다.

오 군수가 말한 I·N·G 변화는 ▲I(Improving) 더 나아지는 변화 ▲N(Next) 다음 단계로 나아가는 변화 ▲G(Growing) 함께 성장하는 변화 등 세 가지 핵심 가치로 요약된다.

오 군수는 이어 "모든 세대가 함께 머물며 성장할 수 있는 지속가능한 정주기반을 구축하고, 생활밀착형 복지를 강화해 의령을 머물고 싶은 도시, 살아보고 싶은 도시로 만들겠다"고 강조했다.





AD

한편 내년도 예산안은 다음 달 5일까지 열리는 제295회 의령군의회 정례회 심의를 거쳐 최종 확정된다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>