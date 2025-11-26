오산시, 내년도 예산안 8884억원 편성…올해 수준 동결

이권재 시장 "인건비 상승·복지 예산 고려하면 사실상 긴축"
경기도 오산시가 올해와 비슷한 수준의 내년도 예산안을 편성했다. 올해 예산 대비 0.02% 는 것으로, 인건비 상승·복지예산 증가 등을 ㄱ려하면 사실상의 긴축 재정이다.
오산시는 8884억8000만원 규모의 내년도 예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 26일 밝혔다. 이는 올해 본예산 8883억2000만원보다 1억6200만원(0.02%) 증가한 것이다.
내년도 예산안은 회계별로는 일반회계 7430억500만원, 특별회계 1454억7700만원이다.
이권재 오산시장은 25일 시의회 본회의에서 가진 시정연설에서 "인건비 상승, 복지예산 증가 등 필수경비와 용도 지정 경비를 제외하면 실제 가용재원이 감소한 긴축 기조 예산"이라고 설명했다.
시는 ▲인구 50만 자족형 커넥트시티의 선제적 기반 조성 ▲교통인프라 개선 및 시민 이동권 보장 ▲행정 편의 및 시민 안전·복지 향상 ▲시민 문화·힐링공간 조성 등에 방점을 두고 예산을 편성했다고 설명했다.
특히 시민 안전 확보를 위해 다중이용시설의 사전 점검과 보수 예산을 강화했다. 세부적으로는 공공기관과 놀이터 등 다중이용시설물 안전점검에 6억5000만원, 교량·터널 등 안전점검 보수·정비에 28억4000만원의 예산을 반영했다.
예산안에는 ▲경부선철도횡단도로 개설공사 기금 전출금(110억원) ▲세교터미널 부지 매입(266억원) ▲신장2동 행정복지센터 건립비(58억원) 등도 포함됐다.
2027~2028 경기도종합체육대회 개최를 위한 경기장 개보수(40억원), 세마야구장 건립(4억5000만원) 등도 포함했다.
국토 및 지역개발 분야에서는 ▲공동주택 야관경관조명 설치 보조금 지원(4억원) ▲노후공동주택 유지관리 보조금 지원(3억5000만원) ▲서랑저수지 시민힐링공간 조성(44억원) ▲운암제2어린이공원 리모델링(3억원) 등이 눈에 띈다.
시는 교통 분야에서는 ▲세교2지구 광역교통개선 대책비(10억5000만원) ▲오산시 광역교통개선대책 기본구상 용역(4억원) ▲어린이보호구역 개선사업(16억8000만원) 등의 예산을 편성했다.
이밖에 교육 분야에서는 ▲원어민 화상영어 교육 지원(1억8000만원) ▲학생 진로진학지원(2억6000만원) 중학생 숙박형 체험학습비 지원(3억7000만원) ▲학교환경개선 협력사업(7억2000만원) ▲초등학교 입학축하금(2억원) ▲AI코딩 학교교육(2억7000만원), 복지 분야에서는 ▲출산장려금(3억500만원) ▲여성청소년 위생용품 지원(9억5000만원) ▲참전명예수당(3억1000만원) ▲화장장려금 지원(2억 1000만원) ▲아동수당 지원(191억5000만원) 등을 배정했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
