1000포기에 담은 사랑… 대선주조, 2년째 수영구새마을부녀회 김장 동행

25~26일 수영구청서 김장, 성금



이웃 소외계층 300가구에 전달

"1000포기에 사랑과 정성을 담았어요".

부산 향토기업 대선주조가 수영구새마을부녀회와 손잡고 지역 소외 이웃들의 따뜻한 겨울나기에 힘을 보탰다.

대선주조는 25일부터 26일까지 수영구청에서 열린 '사랑의 김장 나누기' 행사에 성금과 물품을 전달하고 임직원이 직접 김장 김치를 담그는 봉사활동을 진행했다고 알렸다.

수영구새마을부녀회 주관으로 진행된 이번 행사는 동절기를 맞아 지역 내 어려운 이웃에 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다. 행사 기간 대선주조 임직원과 부녀회원들이 정성으로 담근 김치 1000포기는 수영구 홀몸 어르신, 소년소녀 가장 등 소외 이웃 300가구에 전달될 예정이다.

수영구새마을부녀회 김숙희 회장은 "추운 날씨에 올해도 흔쾌히 일손을 보태준 대선주조 임직원들께 깊이 감사드린다"며 "정성으로 버무린 김치가 우리 이웃들이 건강한 겨울을 보내는 데 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

대선주조 최홍성 대표는 "주민의 사랑으로 성장한 명문 향토기업으로 이웃들과 온기를 나누는 것은 당연한 책무이자 기쁨이고 지역사회 곳곳에 따뜻한 나눔의 손길이 닿을 수 있도록 상생 활동을 이어가겠다"고 힘줬다.





대선주조는 중증장애인 합동결혼식 12년 연속 후원, 19년 연속 대선사회복지사상 및 사회복지학 전공자 장학사업 운영 등 취약계층 지원과 지역경제 상생을 위한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

대선주조 최성욱 본부장(가운데)과 임직원이 수영구새마을부녀회와 기념 촬영하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

