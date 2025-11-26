의정부시, 57-1번 출근길 버스 이용 개선 현장 점검…"시민 불편 해소 확인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동근 의정부시장, 57-1번 버스 출근길 현장 점검

경기 의정부시(시장 김동근)는 26일 신곡동 이편한세상 신곡포레스타뷰아파트 정류소에서 시내버스 57-1번에 탑승해 출근길 버스 이용 개선 현장을 점검했다.

김동근 시장이 26일 신곡동 이편한세상 신곡포레스타뷰아파트 정류소에서 한 시민과 소통하고 있다. 의정부시 제공

57-1번 노선은 신곡포레스타뷰 아파트 입주 이후 출근시간대 서울 이동 과정에서 불편 민원이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 이를 해소하기 위해 ▲버스 증차 ▲공공관리제 전환 ▲수락산 종점 연장 ▲친환경 전기저상버스 교체 ▲정류소 스마트셸터 설치 등 다양한 개선 조치를 순차적으로 추진해 왔다.

이번 현장 점검은 그간 시행한 개선 조치의 현장을 확인하기 위해 마련된 것으로, 김동근 시장을 비롯해 관계 공무원, 운수업체 관계자 등이 함께 참여했다.

김 시장은 주민들과 직접 대화를 나누며 개선 이후의 이용 상황과 달라진 출근길 여건을 확인했다. 이후 57-1번 버스를 타고 수락산역까지 이동하며 정류소 혼잡 상황, 환승 동선 등 실제 운영 현장을 면밀히 살폈다.

김동근 시장이 11월 26일 시내버스 57-1번에 탑승해 한 시민과 소통하고 있다. 의정부시 제공

이날 버스를 기다리던 한 시민은 "57-1번이 전기버스로 바뀌면서 승차 환경이 더 쾌적해졌고, 종점이 수락산역으로 연장돼 이동 동선도 한결 편해졌다"며 "시에서 꾸준히 개선해줘 감사하다"고 전했다.





김동근 시장은 "그간 추진했던 정책들이 실제로 시민들의 불편을 덜어드리고 있는지 직접 확인하고자 현장을 찾았다"며 "앞으로도 현장 점검을 지속하며 시민이 체감하는 대중교통 환경 조성에 더욱 속도를 내겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

