연 14만원 지원…문화누리카드, 오는 28일 발급 마감

발급은 28일까지

사용은 다음 달 31일까지

잔액은 국고 환수

한국문화예술위원회는 오는 28일 2025년 문화누리카드 발급을 마감한다고 26일 밝혔다. 아울러 이미 발급한 카드 내 지원금은 다음 달 31일까지 모두 사용해야 한다고 당부했다.

2025문화누리카드 포스터. 한국문화예술위원회 제공

통합문화이용권(문화누리카드)은 6세 이상의 기초생활수급자·차상위계층을 대상으로 ▲문화예술 ▲국내관광 ▲체육활동을 지원하는 기획재정부 복권위원회의 복권기금을 재원으로 추진하는 공익사업이다. 2025년 기준 1인당 연 14만원을 지원하며, 발급은 오는 28일까지이며, 사용 기한은 다음 달 31일까지다.

문화누리카드는 전국 문화예술·관광 체육 관련 3만4000여개 가맹점에서 사용 가능하며, 오프라인 가맹점뿐 아니라 온라인과 전화 주문 등의 비대면 결제도 가능하다. 신청은 주민센터 방문뿐 아니라 문화누리카드 누리집(홈페이지)과 모바일 앱에서도 가능하다.

아르코 사업 담당자는 "문화누리카드는 경제적 이유로 문화생활을 접하기 어려운 분들이 다양한 문화·여가 활동을 누릴 수 있도록 돕는 중요한 지원금"이라며 아직 신청하지 않은 대상자분들은 마감 기한 이전에 꼭 발급받으셔서 남은 한 해 동안 문화누리카드를 활용해 풍성한 문화생활을 누리시길 바란다"고 말했다.





사용 마감일 이후의 남은 문화누리카드 잔액은 국고로 자동 반납된다. 문화누리카드 발급과 이용에 대한 자세한 사항은 문화누리카드 누리집 또는 블로그를 통해 확인할 수 있으며, 자세한 문의는 고객센터로 문의하면 된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

