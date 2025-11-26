스피어, 올해 합병 후 누적 수주액 950억…"우주항공 특수합금 글로벌 공급 본격 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

우주항공 특수합금 전문기업 스피어코퍼레이션(이하 '스피어')은 약 1266만달러 규모의 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이에 따라 올해 합병 후 누적 수주액은 총 6644만달러에 달한다. 이는 환율 1430원을 기준으로 약 950억원 규모다. 회사 측에 따르면 글로벌 고객사와의 협력 확대를 바탕으로 수주 실적이 빠르게 증가하고 있다.

스피어의 올해 분기별 수주액은 2분기 3593만달러, 3분기 1784만달러, 4분기 1266만달러로 집계됐다. 회사 측은 "합병 후 특수합금 공급망과 글로벌 네트워크가 강화되면서 수주 규모가 안정적으로 확대되고 있다"고 설명했다.

스피어는 지난 3월 우주항공 특수합금 기업 스피어코리아를 흡수합병, 현재의 사명으로 새롭게 출범했다. 스피어코리아는 지난해 매출 854억원, 영업이익은 151억원을 기록했다. 같은 기간 당기순이익은 120억원을 기록하는 등 탄탄한 재무구조를 갖췄다. 이와 함께 우주항공용 특수합금 분야에서 높은 기술력과 품질 경쟁력을 보유했다. 합병을 통해 두 기업의 제조·공정 관리 역량과 글로벌 고객 기반이 통합되면서 시너지 효과가 가시화되고 있다.

회사 관계자는 "이번 수주 증가 역시 이러한 변화가 본격적인 성과로 이어진 것"이라며 "우주항공 산업의 성장과 함께 글로벌 고객사로부터 특수합금 소재 관련 공급 요청이 꾸준히 증가하고 있다"고 말했다.





AD

이어 "이번 신규 계약은 스피어의 공급유통망 관리시스템의 신뢰도와 품질 경쟁력이 다시 한번 확인된 사례로, 중장기적으로 실적과 기업가치가 더욱 개선될 것"이라며 "고부가가치 특수합금 제품 공급을 지속 확대하고 글로벌 우주항공 기업들과의 협력을 강화해 나가겠다"고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>