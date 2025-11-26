영주시, ‘지방자치단체 사회적경제 정책평가’ 우수상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사회적경제 기반 강화·현장 중심 지원 전략 높이 평가

경북 영주시는 26일 한국YWCA연합회에서 열린 '2025년 제7회 지방자치단체 사회적경제 정책평가'에서 정책성과 부문 우수상을 받았다.

영주시가 사회적경제 정책평가 ‘정책성과 우수상’을 받고 있다. 영주시 제공

AD

사회적경제 정책평가는 고용노동부와 사회적경제활성화전국네트워크가 공동 주최하는 제도로, 사회적경제 정책에 대한 이해도를 높이고 더 나은 정책 수립을 지원하기 위해 마련됐다.

이 평가는 전국 17개 시·도 광역자치단체와 226개 기초자치단체를 대상으로 △정책기반 정비 △지원 수준 △정책 성과 △거버넌스 수준 등을 종합적으로 심사해 최종 11개 우수 자치단체를 선정했다.

영주시는 '사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례'와 '연도별 사회적경제 육성 지원계획'을 바탕으로 사회적경제 기업의 판로 확대와 자생력 강화를 위한 다양한 사업을 적극 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

또 도내 유일한 중간지원 조직인 영주시사회적경제지원센터의 전략적 지원과 현장 중심 활동이 핵심 성과로 인정됐다.

정교완 일자리경제과장은 "이번 수상은 행정뿐 아니라 시민과 사회적경제조직이 함께 이루어낸 공동의 성과"라며 "앞으로도 지속가능한 지역 성장과 공동체 가치를 실현하는 핵심 동력인 사회적경제 정책을 더욱 확대·지원하겠다"고 말했다.





AD

영주시는 사회적경제 생태계 활성화와 지역 기반 강화를 위해 다양한 지원사업을 지속 확대하고, 현장 중심의 정책 추진을 통해 지역경제 활력 제고에 힘쓸 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>