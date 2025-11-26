안성시, AI시대 이주민 일자리 등 지역사회 포용 정책 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK하이닉스·함께일하는재단과 '이주민 AI 어노테이터 미래 심포지엄' 개최

경기도 안성시는 SK하이닉스, 함께일하는재단과 공동으로 25일 안성시중앙도서관 다목적홀에서 '2025 이주민 AI 어노테이터 미래 심포지엄'을 개최했다.

'AI 어노테이터(AI annotator'란 AI가 학습할 수 있도록 데이터를 선별하고 가공하는 인력을 뜻한다.

김보라 안성시장이 25일 안성시중앙도서관에서 개최된 '이주민 AI 어노테이터 미래 심포지엄'에서 축사를 하고 있다. 안성시 제공

행사에는 김보라 안성시장, 안정열 안성시의회 의장, 정상록 SK하이닉스 부사장, 법무부 관계자 등을 비롯해 120여 명이 참석해 AI 어노테이터 양성 사업인 'AI 데이터플래닛' 사업의 성과를 공유하고 AI 기술과 지역사회 포용을 연계하는 지속가능한 협력 모델을 논의했다.

올해 SK하이닉스와 함께일하는재단은 지역사회 이주민의 자립을 지원하는 AI 기반 일자리 창출 모델인 'AI 데이터플래닛' 사업을 도입, 안성시에 거주하는 이주민들이 한국어 교육과 직무 교육, 데이터셋 실무를 제공했다.

심포지엄에서는 AI 어노테이터 교육 참가자의 교육 후기와 법무부의 이민정책 소개, 전문가들의 연구·사례 발표 등이 이뤄졌다.





김보라 안성시장은 "다양한 사람들이 주류 산업 참여에 소외되지 않고 조화롭게 살아갈 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

