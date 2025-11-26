강기정 “내년 민생·성장·돌봄·기후로 부강한 광주 열 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 예산안 7조6천823억 편성

강기정 광주시장은 26일 광주시의회 본회의에서 2026년도 예산안 시정연설을 통해 "광주가 피땀으로 지켜온 민주주의의 가치를 시민 삶의 변화로 이어가야 한다"며 내년도 시정 운영의 4대 전략으로 민생·성장·돌봄·기후를 제시했다. 강 시장은 "2026년은 '부강한 도시 광주'가 본격 등장하는 원년이 될 것"이라고 말했다.

강기정 광주시장. 연합뉴스

AD

광주시가 제출한 2026년도 예산안 총규모는 7조6,823억원으로 전년 대비 780억원(1.0%) 증액됐다. 일반회계는 6조2,725억원, 특별회계는 1조4,098억원이다. 자체 수입은 감소했지만, 국고보조금 등 중앙정부 재원이 7.4% 늘어 핵심 사업 추진 동력을 확보했다는 설명이다.

광주시는 재정전략 회의를 통해 경상경비 절감, 대규모 사업 시기 조정, 부진 사업 구조조정 등을 거쳐 핵심 전략사업 재원을 마련했다고 밝혔다.

예산안은 네 가지 전략 축으로 구성됐다. 먼저 민생경제 회복을 위해 소상공인 특례보증(75억5,000만원), 노란 우산 장려금(10억원), 전통시장 활성화(12억2,000만원), 광주상생카드 발행지원(410억원) 등이 포함됐다. 청년 월세 지원(79억6,000만원), 구직활동 수당(50억원) 등 청년 정책도 확대된다.

혁신성장 분야는 AI 2단계 AX 실증 밸리(73억원), AI모빌리티신도시 구상용역(10억원), 미래차 산업 기반 확대, 창업생태계 강화 등이 추진된다. RISE 체계 구축(879억4,000만원)과 글로컬 대학 육성(338억원)도 포함됐다.

돌봄 부문은 생애주기별 돌봄 체계 강화를 중심으로 공공 심야 어린이병원 확대(10억원), 달빛어린이병원 확충(7억8,000만원), 광주다움 통합돌봄(48억원) 등이 담겼다. 주거복지 기반을 위한 광주형 평생 주택에도 122억9,000만원이 투입된다.

기후·안전 분야에서는 저류시설 설치, 재해위험지구 정비, 취약지역 주거개선 등 기후 대응 예산 338억원을 배정했다. 도시철도 2호선 건설(2173억4,000만원), 호남고속도로 확장(365억5,000만원), 대남대로 선형개량(141억2,000만원) 등 교통 인프라 확충도 이어간다.





AD

강 시장은 "기후 대응과 안전 투자는 미래 비용을 줄이고 시민 삶을 지키는 가장 확실한 투자"라며 "2026년도 예산안은 민생을 지키고 미래를 준비하는 성장 재정"이라고 강조했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>