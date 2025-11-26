기장군 청소년참여기구, ‘청소년 100인 정책제안 토론회’ 금상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생활밀착형 환경 정책 제안



청소년 주도 지역정책 참여

기장군(군수 정종복)은 최근 개최된 '청소년 100인 정책제안 토론회'에서 기장군 청소년참여기구가 금상을 받았다고 26일 전했다.

이 토론회는 부산시와 부산시청소년활동진흥센터가 주관하고 부산시교육청, 부산시의회, 한국청소년정책연구원, 한국청소년활동진흥원이 후원한 행사로, 부산 지역 청소년 100명이 모여 지역사회의 발전을 위해 자유롭게 의견을 나누고 제안하는 자리로 마련됐다.

토론회는 ▲권리참여 ▲문화여가 ▲진로 ▲안전 ▲환경 등 총 5개 주제를 중심으로 정책 제안 발표와 토론이 진행됐다. 기장군 청소년참여기구에서는 기장군청소년참여위원회 3명과 기장문화예절학교청소년운영위원회 5명 등 총 8명의 위원이 기장군 대표로 참여했다.

기장군 청소년들은 '혼동 없는 버스 정류장, 편리한 이동'이라는 제목의 발표를 통해 '청소년 생활 속의 환경'을 주제로 지역의 생활밀착형 환경 정책을 제안했다. 이들은 청소년의 시각에서 현실적인 개선책을 제시하며 높은 평가를 받았고, 그 결과 금상(부산시교육감상)을 받는 성과를 거뒀다.

이번 참여를 통해 청소년들은 사회문제에 대한 의견을 직접 제시하고 정책 결정 과정에 참여하는 소중한 경험을 쌓았다. 또 발표 주제 선정부터 구성, 발표까지 전 과정에 청소년이 주도적으로 참여해 수상의 의미를 더욱 깊게 했다.





정종복 기장군수는 "우리 군 청소년참여기구의 뛰어난 정책 역량이 대외적으로 인정받아 매우 기쁘다"며 "지역 청소년들이 다양한 사회참여 경험을 쌓고 지역 발전을 이끌어가는 주체로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

기장군 청소년참여기구 위원들이 정책제안 토론회에 참가해 금상을 받고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

