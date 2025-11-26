국립한밭대-아주대 연합팀, '2025 STOB리그' 반도체 부문 대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립한밭대는 첨단산업 특성화대학 '2025 STOB리그' 경진대회 반도체 부문에서 한밭대-아주대 연합팀이 대상을 받았다고 26일 밝혔다.

대회는 반도체 산업 현장과 배터리 부문의 기술적 난제를 해결하는 역량을 겨루는 방식으로 치러진다. 올해는 반도체 특성화대학 사업에 참여하는 전국 28개 대학 소속의 총 170개 팀이 참가, 예선을 통과한 30개 팀이 본선에 올랐다.

한밭대는 단독팀 'NCT'와 아주대와 연합해 꾸린 '코스MOS' 등 2개 팀이 본선에 진출했다. 이중 연합팀이 반도체 부문 대상에 선정돼 교육부장관상을 받았다.

한밭대-아주대 연합팀 '코스MOS'가 첨단산업 특성화대학 '2025 STOB리그' 경진대회 반도체 부문에서 대상을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 국립한밭대 제공

AD

연합팀은 한밭대 창의융합학과 이시원 학생과 아주대 전자공학과 김민겸·곽동호·차희용 학생으로 구성됐다.

이 팀은 차세대 트랜지스터 'GAA나노시트(Gate-All-Around Nanosheet)'의 전류 특성을 개선하기 위해 게이트에 인위적인 자극을 인가해 전하 이동도를 향상시키는 방안을 제안해 긍정적인 평가를 받았다.

이시원 학생은 "데이터 분석과 공정 기술을 융합해 새로운 접근 방안을 제시하는 과정 자체가 큰 도전으로 다가왔다"며 "하지만 준비하는 과정에서 그간 배운 내용이 실제 문제 해결로 이어지는 경험을 할 수 있어 의미 있었다"고 소감을 갈음했다.

유광기 한밭대 반도체특성화교육연구소 소장은 "대상 수상은 한밭대가 평소 추진해 온 산업 현장 기반의 실전형 교육 모델 효과와 우수성을 입증한 결과물"이라며, "학생들이 보여준 기량은 앞으로 반도체 산업에서 요구되는 전문 인력 양성에도 보탬이 될 것"이라고 말했다.





AD

한편 한밭대는 지난해 아주대(주관 대학)와 동반 성장형 연합체를 구성해 반도체 특성화대학 지원 사업에 선정됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>