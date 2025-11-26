"김어준과 헷갈려서…가수 김호중, 12·3 계엄군 체포명단에"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"방첩사 요원들, 김어준을 잘못 알아들어"

여인형 전 국군방첩사령관이 12·3 비상계엄 당시 국군방첩사 요원들이 체포 대상자 명단에 있던 방송인 김어준씨를 가수 김호중씨로 오인하는 해프닝이 있었다고 증언했다.

"방첩사, 김어준을 김호중으로 알았다"…여인형, 계엄 다음날 상황 증언

지난해 5월24일 가수 김호중씨가 영장실질심사(구속 전 피의자심문)를 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원에 출석하는 모습.

여 전 사령관은 24일 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤석열 전 대통령의 내란 재판에 증인으로 출석했다. 이날 재판에서 윤 전 대통령 측은 특검팀이 제시한 증거 중 '체포 대상자 명단'의 신뢰성을 탄핵하기 위한 질문을 이어갔다.

이 자리에서 여 전 사령관은 "명단 내용에 보면 김어준씨 있지 않나"라며 "그 김어준씨를 12월4일 오후까지도 우리 방첩사 요원들은 '가수 김호중'으로 알고 있었다"고 말했다.

"수사단장은 우원식이 국회의장인지도 몰라"

여 전 사령관은 "구두로 전파되다 보니 내가 말을 그렇게 했는지, 누가 그렇게 받아 적었는지는 모르겠다"라며 "명단을 쭉 얘기하니 '이 사람이 누구냐' 그래서 그 자리에서 인터넷을 열심히 찾아봤다고 한다. 수사단장은 정치에 관심이 없어 우원식이 국회의장인지도 몰랐다"고 말했다. 그러면서 "해프닝 중에 압권은 김어준이 아니라 김호중으로 알고 있었다는 것"이라며 "다시 말하지만, 4일 오후까지도 김호중으로 알고 있었다. 명단, 명단 자꾸 얘기하는데 사실 그 정도로 엉성하게 돌아다니는 얘기"라고 덧붙였다.

여 전 사령관은 이재명 대통령 측근인 김현지 대통령실 제1부속실장과 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장의 이름을 메모했던 사실은 인정했다. 변호인단의 "군검찰에서 김현지, 정진상은 이재명 측근이다. 장관이 문제 있다는 사람 적어 놓은 거라고 인정했느냐"는 질문에도 그는 "네"라고 답했다.





여 전 사령관은 비상계엄 당시 김용현 전 국방부 장관으로부터 이재명 당시 민주당 대표, 한동훈 전 국민의힘 대표 등 주요 인사 10여 명에 대한 체포·구금 지시를 받고 체포조를 꾸린 혐의로 군사법원에서 재판을 받고 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

