장수군 '참샘골 행복주택 건립사업' 주민설명회

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.26 14:26

"농촌 지역 주거 여건 개선"

전북 장수군이 지난 25일 계북면 복지회관 2층 강당에서 '참샘골 행복주택 건립사업' 주민설명회를 열었다.

장수군 '참샘골 행복주택 건립사업' 주민설명회
26일 군에 따르면 이번 설명회는 행복주택 사업의 추진 필요성과 주요 시설 구성, 향후 운영 방향에 대해 안내하고 인근 주민들이 우려하는 입주자 선정 방법 등에 대한 자세한 설명 이후 주민의 질의 청취 및 답변순으로 진행됐다.


주민들은 행복주택 건립으로 인한 면내 주거환경 개선과 인구 증가 등의 효과에 대한 기대와 호응을 보였다.


'참샘골 행복주택'은 덕유샘 학교 개교에 맞춰 학생과 학부모에게 안정적인 체류형 주거공간을 제공하고, 동시에 청년·신혼부부·고령자 등 다양한 계층의 정주여건을 개선하기 위한 핵심 공공주거사업이다.


군은 올해부터 내년 5월까지 총사업비 58억원을 투입해 계북면 어전리 일원에 부지면적 2,396㎡, 연면적 1,356㎡, 지상 4층 총 18세대 규모로 조성하고 있다.


주택 공급 유형은 전용면적 기준으로 35.80㎡(6세대), 45.51㎡(6세대), 55.77㎡(6세대)로 다양한 평형을 층별로 배치해 학생·학부모와 청년·고령자 등 여러 계층의 주거 수요를 반영했다.


입주자 선정에 대해서는 덕유샘 학교 관련자 및 계북면 거주 청년·신혼부부·고령자 등으로 구분해 모집 공고하는 방안에 대해 설명했고 참석 주민들의 의견을 받아 모집공고 전까지 세부기준을 확정할 방침이다.


군은 교통혼잡을 최소화하기 위해 진입도로 확장, 회전교차로 설치, 보행 안전시설 강화 등을 설계에 반영했으며, 건물 배치는 주변 주거지와 이격거리 확보 등을 통해 생활 소음을 줄이는 데 최선을 다했다고 설명했다.


최훈식 군수는 "참샘골 행복주택은 인구감소가 심각한 농촌 지역의 주거 여건을 개선하고, 특히 덕유샘 학교 학생, 학부모 및 계북면 청년·신혼부부·고령자 등에게 안정적인 주거를 제공하기 위한 핵심 사업이다"며 "이번 사업이 지역 활력 증진과 정주 기반 확충에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


이어 "앞으로도 주민들과의 소통을 최우선으로 해 사업 추진 과정에서 제기되는 의견을 적극 반영하고, 참샘골 행복주택이 지역사회와 조화를 이루는 모범적 공공임대주택 모델로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

