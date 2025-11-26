이동환 시장 "공직기강 확립·미래형 자족도시 준비 철저" 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동환 고양시장, 12월 주요 업무·행사 점검

내년도 본예산·올해 3회 추경 대비 철저

고양콘·앵커호텔·킨텍스 제3전시장 등 성과 강조

자족도시 향한 '2040 미래도시 고양' 의견 수렴 주문

이동환 고양특례시장은 26일 백석별관에서 간부회의를 열고 12월 주요 업무와 행사계획을 점검하며 연말 추진사업들의 차질 없는 마무리를 당부했다.

이동환 고양특례시장은 26일 백석별관에서 간부회의를 열고 12월 주요 업무와 행사계획을 점검하고 있다. 고양특례시 제공

AD

먼저 이 시장은 지난주 2025년도 행정사무감사로 고생한 직원들을 격려하고 남은 2026년 본예산 심의와 2025년 제3회 추경에 대한 당부로 간부회의를 시작했다.

이 시장은 "12월은 올해 사업의 마무리와 내년 준비가 동시에 이루어지는 시기"라며 "업무 누락이나 준비 부족으로 문제가 생기지 않도록 집행 중인 사업과 내년 사업 모두 세심하게 챙겨달라"고 주문했다.

또한, 연말을 앞두고 다양한 분야에서 들려오는 수상 소식에 대해 "각 분야에서 부단히 노력해 일자리·주거복지·기후환경·보건복지 등 다양한 분야에서 성과를 얻었다"며 "우리 시의 위상을 높인 직원들에게 감사의 말씀을 전하며 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 의미 있는 성과를 계속 내달라"고 말했다.

이어 이 시장은 "올해 18회 대형 공연으로 약 70만명의 관람객이 찾아 109억원의 수익을 낸 고양종합운동장의 사례는 가히 '행정혁명'이라고 할 만한 성과"라며 "내일 착공 기념식이 있는 앵커호텔과 다음 달 본공사에 착수하는 킨텍스 제3전시장 등 모든 성과가 모여 고양의 큰 도약을 만들어가고 있다"고 말했다. 이에 덧붙여 이 시장은 "앞으로도 행정혁신을 통해 더 큰 시너지를 만들어달라"고 당부했다.

이와 함께 이 시장은 지난주 열린 '2040 고양 도시기본계획' 주민공청회에서 제시한 '2040 미래도시 고양' 전략에 대해 "주거 중심의 양적 성장에서 벗어나 산업·일자리·교통·환경이 균형을 이루는 미래형 자족도시로 체질을 바꾸기 위한 전략"이라며 "시민이 체감하는 실행력 있는 계획이 될 수 있도록 시민들에게 충분히 설명하고 다양한 의견을 적극 수렴해달라"고 강조했다.

이후 이 시장은 12월 예정된 소통간담회와 각종 보고회 및 시상식을 비롯한 다양한 연말 행사에 대한 보고를 받고 추진 상황을 점검했다.





AD

마지막으로 이 시장은 "범정부 공직기강 특별점검 기간에 맞춰 우리 시도 연말까지 공직기강 점검을 강화하고 있다"며 "연말 분위기에 휩쓸려 음주 운전, 공직기강 위반이 발생하지 않도록 음주 운전 제로(0), 사건·사고 제로(0)인 연말을 만들어달라"고 당부했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>