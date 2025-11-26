본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

GS그룹, 2026년 임원 인사…오너家 허용수·허세홍, 부회장 승진

오지은기자

입력2025.11.26 13:47

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

허태수 회장 "관행 버리고 혁신 실행할 리더"
에너지·정유 위기 타개하기 위해 책임 강화
70년대생 CEO 기용 확대…현장형 인재 확대

GS그룹이 2026년도 정기 임원 인사를 단행했다. 급변하는 사업환경 속에서 관행적인 의사결정에서 벗어나 '혁신 실행력'을 갖춘 리더 중심으로 조직 체계를 강화했다고 알렸다.


GS그룹은 26일 부회장 2명, 대표이사 9명(사장·부사장 승진자 중복 포함), 사장 2명, 부사장 4명, 전무 5명, 상무 18명, 전환배치 1명 등 총 38명 규모로 정기 임원 인사를 냈다고 밝혔다. 각 계열사 이사회 등을 거쳐 최종 확정된다. 허태수 회장은 "거대한 사업 환경 변화 앞에서 관행에 기대면 설 자리가 없다"며 "사업혁신을 지속하고 과감한 도전을 실행할 책임을 부여한 인사"라고 말했다.

GS그룹, 2026년 임원 인사…오너家 허용수·허세홍, 부회장 승진
AD

허용수 GS에너지 사장과 허세홍 GS칼텍스 사장이 부회장으로 승진하면서 그룹 핵심 사업인 에너지와 정유 부문 책임을 키웠다. GS는 에너지 산업 구조 개편기에 위기 상황을 돌파할 책임을 강화한다는 의미가 담겼다고 설명했다. 이에 따라 지난해 선임된 ㈜GS 홍순기 부회장과 함께 3인 부회장 체제가 완성됐다.


허용수 부회장은 과거 GS EPS 대표이사, GS에너지 대표이사를 거치는 동안 전력·지역난방·LNG·자원개발 등 사업 포트폴리오 확장을 주도했고, 위드인천에너지 인수, GS차지비 출범, 동북아 LNG 허브 터미널 투자, 베트남 LNG 복합발전 프로젝트 등을 맡은 바 있다. 에너지 대전환기에 대응하는 성장축을 마련했다. 최근에는 UAE 국영석유공사와 협력해 수소·암모니아 글로벌 공급망 확보에도 나서고 있다.


허세홍 GS칼텍스 싱가포르 법인장, 생산기획공장장, 석유화학·윤활유 사업본부장 등을 역임하며 정유·석유화학 밸류체인을 모두 경험했다. 이후 GS글로벌 대표이사와 GS칼텍스 대표이사로 재직하면서 정유·석유화학 체질 개선과 공정 효율화 중심의 조직 혁신을 추진해 경쟁력을 끌어올렸다.


두 부회장 인선과 맞물려 주요 계열사에는 70년대생 전후의 젊은 대표이사들이 대거 전진 배치됐다. 김성원 GS글로벌 대표, 허철홍 GS엔텍 대표, 황병소 GS E&R 대표, 박민수 GS P&L 대표, 김욱수 자이C&A 대표 등이 선임되거나 승진했다. 이외에도 GS동해전력, GS포천그린에너지, GS네트웍스, 보령LNG터미널 등 9개 계열사에서 새 대표가 선임되며 전반적인 수평적 세대교체 흐름을 보였다.

GS그룹, 2026년 임원 인사…오너家 허용수·허세홍, 부회장 승진 GS칼텍스 군산 공장. GS칼텍스

이번 인사는 모회사 핵심 인력을 현장 자회사로 이동시킨 폭넓은 전진 배치도 포함됐다. GS에너지·GS리테일·GS글로벌·GS건설 등 본사 출신 임원들이 보령LNG터미널, GS네트웍스, GS엔텍, 자이C&A 등으로 이동했다. GS는 이를 "본부와 현장 간 거리를 좁히고 사업 실행력을 높이기 위한 인사 철학의 반영"이라고 밝혔다. GS가 최근 강조하는 현장 중심 의사결정 구조와도 맞닿아 있다.


현장 경험을 중시하는 기조도 뚜렷하게 나타났다. 정유·석유화학·발전·건설 등 밸류체인 전반을 이해하는 전문가들이 대거 승진해 위기 상황에서도 안정적인 운영을 뒷받침할 체계를 만들었다. 김성민 GS칼텍스 사장은 생산·운영·안전관리 등 여수공장 전체를 두루 거친 현장형 인물로, 디지털·안전·그린 전환을 결합한 차세대 생산 체계를 책임지는 역할을 맡게 됐다. 김완수 GS건설 부사장은 건축 주택 현장에서 공정·원가·안전 경영 경험을 쌓아온 전문가다.


신사업 확장 인력도 눈에 띈다. 허진홍 GS건설 투자·개발사업본부장 부사장, 북미 첨단기술 벤처 투자 플랫폼 GS퓨처스를 이끄는 허태홍 전무 등이 미래 포트폴리오 강화를 목표로 승진했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

GS 관계자는 "이번 인사는 단순한 보직 이동을 넘어, 사업 혁신·신사업 발굴·현장 실행력 강화라는 그룹의 방향성이 집약된 구조 조정"이라며 "젊은 리더십과 현장 중심 경영체계가 강화되며 변화 속도를 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기