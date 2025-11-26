본문 바로가기
몸도 마음도 지키는 농업안전

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.26 15:06

안동시, 여성농업인 대상 '안전·치유 교육' 강화

농업 현장에서의 신체 안전과 심리 회복을 동시에 챙기려는 안동시의 정책적 전환이 돋보인다.


단순 안전교육을 넘어 '정서적 치유'까지 포함한 복합형 프로그램이 농업인들에게 실질적 도움이 되고 있다.

몸도 마음도 지키는 농업안전 안동시 여성농업인 대상 ‘안전실천 및 생활원예 교육’ 실시
안동시농업기술센터(소장 전종호)는 25일 여성농업인을 대상으로 '2025 여성농업인 안전 실천 및 생활원예 교육'을 실시했다고 밝혔다.


이번 교육은 농작업 재해 예방 역량을 강화하는 동시에 생활원예 기반 심리 치유 프로그램을 접목해 농업인의 신체·정신 안전을 종합적으로 지원하는 데 목적을 두고 마련됐다.


교육에는 생활개선회 대의원 55명이 참여했다.


현장에서는 ▲농작업 재해 예방 이론 ▲안전 장비 착·탈 실습 등 실제 농작업에서 즉시 적용 가능한 안전 훈련이 이루어졌다.


또한 안동시정신건강복지센터 전문 강사가 진행한 '자살 예방 생명지킴이 교육'을 통해 농업인이 겪는 정서적 피로와 스트레스, 위기 신호 파악법 등 정신건강 대응 능력도 강화했다.


이어 진행된 생활원예 프로그램에서는 원예 심리치료가 운영돼, 교육생들이 식물을 심고 가꾸며 심리적 안정과 정서적 회복을 체험했다. 한 교육생은 "오롯이 나 자신을 위한 시간이어서 마음이 한결 가벼워졌다"며 높은 만족감을 드러냈다.


전종호 농업기술센터 소장은 "농업 현장은 다양한 위험 요인이 상존하는 만큼 예방 중심의 전문 교육이 꼭 필요하다"며 "올해 산불과 자연재해로 정신적으로도 힘든 시기를 보낸 농업인들에게 잠시나마 마음을 돌보는 시간이 되었길 바란다"고 전했다.


이어 "신체 안전뿐 아니라 정신적 안정 또한 농업인의 삶의 질을 결정하는 핵심 요소"라며 "앞으로도 실효성 있는 안전·치유 프로그램을 지속 확대해 농업인의 복지를 강화하겠다"고 강조했다.


안동시는 이번 교육을 계기로 여성농업인의 안전관리 역량과 생활원예 활동이 더욱 활성화돼, 안전 문화 확산과 건강한 농촌환경 조성에 실질적 효과가 있을 것으로 전망하고 있다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
