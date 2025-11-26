본문 바로가기
국립부경대 에너지자원공학과 Re: Sun 팀, ‘현장형 기술 문제 해결 프로젝트’ 최우수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.26 14:14

태양광 폐패널 발생 예측 지도 개발… 재활용 산업 확장 가능성 높여

국립부경대학교 에너지자원공학과 Re: Sun 팀이 '2025년 현장형 기술 문제 해결 프로젝트 공모전'에서 최우수상을 받았다.

국립부경대 에너지자원공학과 Re: Sun 팀, ‘현장형 기술 문제 해결 프로젝트’ 최우수상 국립부경대 에너지자원공학과 Re：Sun 팀이 ‘현장형 기술 문제 해결 프로젝트’ 최우수상을 받고 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공
수상 팀은 김다은·이지현·김나현·편주원 학생과 백지은 교수, 정성대 리셋컴퍼니 대표로 구성됐다.


산업통상자원부와 한국여성공학기술인협회가 주최한 이 공모전은 공학계열 여대학생의 실무 역량 강화를 목표로 진행, 참가 팀들은 지난 7월부터 기업 멘토와 함께 과제를 수행해 왔다.


시상식은 11월 17일 서울 엘타워에서 열린 '2025 산업현장 여성공학인대회'에서 개최됐다.


Re: Sun 팀은 '국내 태양광 폐패널 재활용 확대를 위한 폐패널 발생 예측 지도 생성 및 특성 분석' 프로젝트로 높은 평가를 받았다. 팀은 제도·기후 요인, 폐패널 발생 패턴 등을 10만여개 태양광 발전소 데이터베이스와 결합해 발생 확률 모델을 구축하고, 연도별·지역별로 폐패널 발생을 예측한 지도를 제작했다.


또 폐패널 재활용 공장과 회수 거점의 최적 입지를 분석해 제시함으로써 사회·경제·환경적 효과를 높일 수 있는 방안을 마련했다.


백지은 지도교수는 "대학생들이 기업과 함께 현장의 실제 문제를 해결하는 과정에서 산업 적용 가능성이 높은 성과를 만들어냈다"며 "대학과 산업체가 함께 성장하는 좋은 사례가 될 것"이라고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
