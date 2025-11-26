무주곤충박물관, 문체부 '공립박물관' 인증 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설립 목적 달성도·자료 수집 등 높은 평가

전북 무주곤충박물관이 문화체육관광부로부터 2회 연속 공립박물관 인증을 받았다.

26일 군에 따르면 공립박물관 평가·인증은 '박물관 및 미술관 진흥법'에 따라 운영의 질적 수준 향상과 부실 운영 방지를 위해 실시하는 것으로 올해는 한 전국의 296개 공립박물관을 대상을 평가했다.

평가는 ▲설립 목적 달성도와 ▲조직·인력·시설 및 재정관리의 적정성 ▲자료 수집 및 관리의 충실성 ▲전시 개최 및 교육프로그램 운영 ▲공적 책임 등을 서면·현장·종합 평가했다.

지난 2022년 첫 인증 이후 올해 재인증을 받은 무주곤충박물관은 ▲설립 목적 달성도와 ▲자료 수집 및 관리의 충실성 ▲공적 책임 부분에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

박영석 무주군청 시설체육운영과장은 "공립박물관의 운영 내실화와 대국민 서비스 수준을 높이기 위해 실시하는 정부의 공식 평가에서 인정받았다는 데 큰 자부심을 느낀다"며 "무주곤충박물관이 더 나은 전시·교육 서비스를 제공해 전북을 넘어 우리나라를 대표하는 박물관으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 무주곤충박물관은 반디랜드 내에 위치하며 4,450㎡ 규모에 전시실과 영상실, 수족관, 생태온실, 반딧불이 생태전시실 등의 시설을 갖추고 있다. 2,000여 종의 희귀 곤충 표본을 보유하고 있으며, 하루 최대 500명이 동시에 관람할 수 있다.





반디랜드는 문화체육관광부·한국관광공사로부터 4년 연속 한국 관광 100선에 선정되며 한국을 대표하는 관광지로 인정받고 있다. 곤충박물관 외에도 천문과학관, 사계절 썰매장, 통나무집, 반딧불이 서식지를 품은 체험·휴양·학습공간으로 연간 21만여 명이 이곳을 찾는다.





