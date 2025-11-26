본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

월드비전-현대케피코, 전기이륜차 지원사업 ‘케피코이웨이’ 전달식 및 안전교육

정진기자

입력2025.11.26 13:45

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
월드비전-현대케피코, 전기이륜차 지원사업 ‘케피코이웨이’ 전달식 및 안전교육 (앞줄 왼쪽에서 네번째) 월드비전 김성태 지속가능파트너십본부 본부장과 (앞줄 왼쪽에서 다섯번째) 현대케피코 경영지원사업부 윤일노 전무가 전기이륜차 지원사업 ‘케피코이웨이(KEFICO-e-Way)’ 전달식 및 안전교육에 참석해 기념사진을 남기는 모습. (사진=현대케피코 제공)
AD

국제구호개발 NGO 월드비전(회장 조명환)이 현대케피코(대표이사 오준동)와 함께 전기이륜차 지원사업 '케피코이웨이(KEFICO e-Way)' 전달식 및 안전교육을 진행했다고 밝혔다.


지난 25일 경기도 군포시에 위치한 현대케피코 본사에서 열린 전달식에는 현대케피코 경영지원사업부 윤일노 전무, 월드비전 지속가능파트너십본부 김성태 본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.


'케피코이웨이(KEFICO e-Way)' 사업은 월드비전과 현대케피코가 올해 새롭게 추진한 사회공헌 사업으로, 경기·인천 지역 내 사회복지시설 22개소에 국내산 중형급 전기이륜차 22대와 안전보호장비세트 22세트, 안전교육 프로그램을 제공했다. 본 사업은 현대케피코 후원으로 운영된다.


특히 "클린 라이드, 케어링 라이브(Clean Rides, Caring Lives)"라는 슬로건을 중심으로, 복지현장의 이동 부담을 줄이고 저소음·저진동 전기이륜차를 통해 편안한 운행 환경을 제공하고자 마련됐다. 이러한 주행 특성은 사회복지 종사자들이 현장의 목소리를 들으러 이동하거나, 취약계층을 긴급하게 찾아가야 하는 상황에서 보다 신속하고 효율적으로 대응할 수 있도록 돕는다.


전달식 당일 진행된 안전교육에는 전문 강사가 참여해 사회복지기관 종사자들에게 올바른 주행 습관과 기본 점검 방법을 안내하고, 이를 통해 현장에서 전기이륜차를 보다 안전하게 활용하며 업무를 수행할 수 있도록 도왔다.


월드비전 김성태 지속가능파트너십본부 본부장은 "복지현장에서 이동은 아이들과 주민들을 돕는 데 매우 중요한 요소"라며 "이번 지원이 현장의 서비스 품질 향상과 운영 효율 증대에 기여하고, EV 모빌리티 전환 촉진을 통해 지역사회에도 긍정적인 영향을 미치는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.


현대케피코 윤일노 전무는 "복지기관의 이동 편의성을 높이고, 보다 안전하고 효율적인 서비스를 지원하기 위해 전기이륜차 지원사업을 시작했다"며 "앞으로도 기술을 통해 사람과 사회를 따뜻하게 만드는 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이번 '케피코이웨이(KEFICO e-Way)' 사업을 통해 전달된 전기이륜차는 현대케피코의 핵심 부품을 적용한 모델로, 국내에서 조립 및 제작해 지원됐다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기