CJ대한통운, '국가 재난관리 물류기업' 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안정적 재난관리물류체계 구축

CJ대한통운은 재난 발생 시 안정적인 공급망 관리와 신속한 재난 대응을 위해 행정안전부가 지정하는 '국가 재난관리 물류기업'으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

26일 정부서울청사에서 열린 '국가재난관리물류기업 지정서 수여식'에서 윤호중 행정안전부 장관(왼쪽 세번째)과 최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장(왼쪽 네번째)등 행사 참여기업 및 관계자가 기념사진을 찍고 있다. 행정안전부

AD

행안부는 지난 7월 국가재난관리물류기업 신규 지정 공모를 내고 접수한 물류기업을 대상으로 1, 2차 평가를 거쳐 CJ대한통운과 롯데글로벌로지스, 한진, 비지에프로지스 등 4개 회사를 선정했다.

CJ대한통운은 스마트물류센터 운영과 전국 단위 물류망 보유를 비롯해 종합물류 서비스 역량, 물류정보화 수준, 재난관리 물류 임무수행 안정성 등의 항목 등 조건을 충족했다. 특히 시·도 재난관리자원 통합관리센터 운영을 수행하는 등 각종 재난 대응 상황에 협력해 온 경험도 높은 평가를 받았다.

이들은 향후 재난 발생 시 대응 물품을 공급업자로부터 광역 비축창고와 전진기지, 재난 현장까지 신속히 운송하는 역할을 수행하며 평시에는 센터 물품의 입출고와 정보 관리, 지자체 비축창고로의 운송업무를 맡는다. 또 재난관리자원 통합관리시스템과 기업 자체 물류관리 정보 시스템을 연계해 물류 정보를 실시간 공유하고 재난 대응 역량을 강화하기 위한 정부 주관 훈련에도 참여한다.





AD

최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장은 "재난 상황일수록 물류가 멈추지 않는 것이 국민의 안전과 일상을 지키는 데 중요하다"며 "필요한 지원이 현장에 빠르고 안정적으로 닿을 수 있도록 평시부터 준비하고, 위기 시 즉시 대응을 통해 재난 물류 업무가 차질 없이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>