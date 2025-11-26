주인 없는 노트북과 휴대폰…"너무 수상한데?" 물속으로 뛰어든 한강 보안관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤치 위 소지품 보고 이상징후 감지

나흘째 투신 시도자 2명 구조

여의도 한강공원 자료사진. 아시아경제DB

늦은 밤 한강공원을 순찰하던 보안관들이 벤치 위에 놓인 휴대전화 한 대를 수상히 여기고 수색에 나서 물에 빠진 여성을 구조했다.

26일 서울시에 따르면 지난 16일 오후 10시20분쯤 여의도 한강공원 샛강 상류 산책로를 순찰 중이던 한강 보안관들은 벤치 위에 놓인 노트북과 휴대전화를 발견했다. 늦은 시각 인적 없는 공간에 주요 소지품만 남겨진 상황을 이상하게 여긴 보안관들은 즉시 주변 수색에 나섰다.

약 7분간 탐색을 이어가던 보안관들은 갯벌 안쪽 물속에서 한 여성을 발견했다. 보안관 중 한 명이 직접 물에 뛰어들어 여성을 구조했고 다른 보안관은 즉시 경찰과 119에 신고하여 구조를 지원했다. 두 사람은 구조대가 도착할 때까지 여성을 보호하며 안정시키는 데 집중했고 오후 10시50분 출동한 경찰에 여성을 인계했다.

이와 비슷한 구조는 지난 20일에도 이어졌다. 강변을 순찰하던 보안관들은 신발을 벗어둔 채 한강에 들어가려던 중학생을 발견해 대화를 통해 마음을 돌려세우고 물 밖으로 이끌었다.

현재 한강보안관은 총 145명으로 11개 한강공원 안내센터에 배치돼 순찰·안전 관리 업무를 수행하고 있다.





박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강의 안전을 위해 시민 곁에서 묵묵히 임무를 수행 중인 한강보안관 여러분의 기지와 용기에 깊이 감사드린다"며 "시민의 생명을 지키는 안전망이 두터워질 수 있도록 현장 대응력을 강화하겠다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

