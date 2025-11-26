폭스바겐코리아, 아틀라스 윈터 글램핑 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아웃도어 라이프스타일 체험

폭스바겐코리아는 내달부터 시작하는 대형 SUV 아틀라스 고객 캠페인 '아틀라스 윈터 글램핑' 참가자를 모집한다고 26일 밝혔다.

폭스바겐코리아는 내달부터 시작하는 대형 SUV 아틀라스 고객 캠페인 '아틀라스 윈터 글램핑' 참가자를 모집한다고 26일 밝혔다.

아틀라스의 성능과 패밀리 SUV의 실용성을 체험할 수 있는 프로그램으로, 아웃도어 환경에서 차량의 공간 활용성, 안정적인 주행 성능, 다양한 편의 기능을 직접 경험할 기회를 마련하고자 기획됐다.

오는 12월19~20일, 2026년 1월2~3일, 1월9~10일, 16~17일 등 총 4주 간 경기도 양평에 있는 프리미엄 글램핑존에서 진행된다. 참석자들은 개별 공간에서 글램핑을 자유롭게 즐길 수 있으며 아틀라스 현장 전시 및 시승, 인터뷰 등 폭스바겐이 마련한 다양한 프로그램도 경험할 수 있다. 참여를 희망하는 고객은 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그와 공식 인스타그램에서 신청하면 된다.

아틀라스는 동급 최대 수준의 넉넉한 적재 공간과 2·3열 풀 플랫 폴딩 기능으로 겨울 캠핑 시즌을 더욱 편안하고 자유롭게 즐길 수 있는 대형 SUV다. 6인승 또는 7인승의 유연한 시트 구성을 통해 가족 단위 고객은 물론 다양한 라이프스타일을 즐기는 소비자에게도 폭넓은 활용성을 제공한다.





신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 "아틀라스 윈터 글램핑은 가족과 함께하는 SUV의 여유로움을 가장 감성적으로 체험할 수 있는 캠페인"이라며 "연말 시즌을 맞아 고객들이 아틀라스와 함께 따뜻한 추억을 만들고 고객 간 교류를 통해 폭스바겐 브랜드가 추구하는 패밀리 SUV의 진정한 가치를 직접 느끼시길 바란다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

