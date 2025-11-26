본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

무안국제공항 조속 재개항 촉구…전남도 책임론 확산

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.26 13:45

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"분향소 이전·복구공정 공개 등 로드맵 제시"요구

무안국제공항 조속 재개항 촉구…전남도 책임론 확산 무안국제공항활성화추진위는 26일 전남도청사를 찾아 공황 정상화에 대한 대책을 내놓으라고 촉구했다.
AD

전남 무안국제공항의 재개항이 장기 표류하면서 지역사회가 전라남도에 대해 책임 있는 정상화 대책을 요구하고 나섰다. 무안국제공항활성화추진위원회와 무안국제공항정상화협의체, 무안군 사회단체, 광주·전남 여행업계 등은 26일 공동 성명서를 발표하고 "무안국제공항의 조속한 재개항은 서남권 주민의 생존권이자 지역균형발전의 핵심"이라며 전남도의 즉각적인 조치를 촉구했다.


이들은 먼저 전남도가 공항 내부에 설치된 제주항공 여객기 참사 분향소를 조속히 이전해야 한다고 주장했다. 지난해 12월 사고 이후 11개월째 공항에 남아있는 분향소가 재개항 지연의 주요 요인으로 작용하고 있으며, 유가족의 추모권을 보장하면서도 공항 정상화를 위한 현실적 대책 마련이 시급하다는 입장이다.


또한 공항 복구공사의 공정률, 설계변경 여부, 예산 집행 내역, 재개항 일정 등 핵심 정보를 투명하게 공개할 것을 요구했다. 성명서는 "전라남도는 국토교통부·한국공항공사와의 협의 결과를 즉시 공개하고 지역사회가 참여하는 '공항 정상화 점검협의체'를 구성해야 한다"며 "비공개 행정과 일방 통보는 도민 신뢰를 무너뜨린다"고 지적했다.


이와 함께 전남도가 최근 국토부에 요청한 여수공항 활주로 연장 및 한시적 국제선 운항 추진에 대해서도 문제를 제기했다. 성명서는 "여수공항은 활주로 길이가 짧고 지형 제약이 심한 곳으로 구조적 안전성 한계를 안고 있다"며 "무안국제공항이 중단된 상황에서 여수공항 국제선 확대는 서남권 주민을 외면하는 행위"라고 비판했다. 아울러 김영록 지사가 여수공항 국제선 추진의 명분과 무안공항 정상화 계획을 명확히 밝혀야 한다고 요구했다.


광주광역시가 재신청한 광주공항 국제선 임시취항에 대해서도 전남도의 분명한 입장 표명을 요구했다. 지역 단체들은 "광주공항이 무안공항 공백을 대체하는 상황을 전남도가 사실상 용인한다면 무안국제공항의 기능은 완전히 상실될 것"이라며 단호한 대응을 촉구했다.


아울러 제주항공 여객기 참사 진상 규명과 재발 방지 대책을 신속히 확립할 것도 요구 사항으로 제시됐다. 성명서는 "유가족의 고통은 행정절차나 시간이 해결할 문제가 아니다"며 "정부와 전남도는 정의로운 절차를 마련하고 재발 방지책을 갖춰야 한다"고 강조했다.


끝으로 이들은 국토부에 '무안국제공항 정상화 로드맵' 제시를 전남도가 적극 건의해야 한다고 주장했다. 11개월간 공항 중단으로 인한 지역경제 손실이 2,000억 원 이상에 달한다는 분석과 함께, "지금 필요한 것은 약속이 아니라 계획과 행동"이라고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

지역사회는 "무안국제공항 재개항은 단순 항공편 재운항을 넘어 전남 서남권의 생존과 직결되는 문제"라며 "그날까지 끝까지 지켜보고 행동할 것"이라고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기