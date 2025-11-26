'V12 엔진' 기념 '메르세데스-마이바흐 V12 에디션' 한정판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 단 50대…가격 4억7800만원

메르세데스-벤츠코리아는 V12 엔진의 전통을 기념하는 한정판 모델 '메르세데스-마이바흐 V12 에디션'을 국내 10대 한정 출시한다고 26일 밝혔다.

메르세데스-마이바흐 V12 에디션. 메르세데스-벤츠코리아

1930년대 초 '마이바흐 제플린'에 처음 탑재된 후 마이바흐의 대명사로 자리 잡은 V12 엔진의 전통을 기념하는 모델로, 세계 단 50대만 판매된다. 국내 가격은 4억7800만원(개별소비세 인하분 반영 및 부가세 포함)이다.

최초 양산형 마이바흐 12기통 엔진은 7~8ℓ 배기량, 최고 147 kW(200 hp)의 성능으로 최대 170 km/h의 속도를 구현하며 강력한 파워와 탄성을 제공했다.

이번 에디션에는 강력하고 정교하게 세팅된 V형 12기통 가솔린 엔진이 탑재됐으며, 5980cc의 배기량을 기반으로 630ps의 최고 출력과 최대 토크 91.7kg.m를 발휘한다. 정지 상태에서 100km/h까지 4.5초 만에 도달하며, 최고 속력 250km/h까지 부드럽고 안정적으로 가속한다.

또 ▲전동식 뒷좌석 컴포트 도어 ▲능동형 노면소음 저감 장치 ▲최대 4.5도의 후륜 조향각을 제공하는 리어 액슬 스티어링 ▲에어매틱 서스펜션 ▲2인승 뒷좌석 일등석 시트 ▲ 통풍, 마사지, 목 및 어깨 온열 기능과 최대 43.5°의 리클라이닝 기능이 포함된 이그제큐티브 시트 등 다양한 편의사양이 적용됐다.

메르세데스-마이바흐 V12 에디션. 메르세데스-벤츠코리아

마누팍투어 프로그램을 통해 브랜드 고유의 장인정신을 계승한다. 외장 상부에는 마누팍투어 올리브 메탈릭, 하부는 옵시디언 블랙 메탈릭 색상이 적용됐으며, 하이테크 실버 메탈릭 색상의 핀 스트라이프로 대비감을 더했다. 이 도장 작업은 마이바흐 시그니처인 투톤 페인트 도장 작업보다도 두 배긴 최대 10일이 소요된다.

실내는 마누팍투어 익스클루시브 새들 브라운 색상 나파 가죽 인테리어와 브라운 색상의 유광 월넛 우드 트림이 조화롭게 어우러졌으며, 정교한 수작업으로 제작된 스티어링 휠까지 이어져 있다. 센터 콘솔 에디션 배지가 희소성을 더하며, 후면 센터 콘솔은 24캐럿 순금 소재의 고급 인레이로 마감돼 최고 수준의 장인 정신을 드러낸다.

아울러 에디션 전용 각인이 새겨진 로베 앤 베르킹 은도금 샴페인 잔, 새들 브라운 테두리가 적용된 트렁크 매트, 독일 진델핑겐에 위치한 마누팍투어 스튜디오에서 수작업으로 제작된 에디션 전용 키 박스 및 키 체인 등의 맞춤형 액세서리가 기본으로 제공된다.





메르세데스-마이바흐 V12 에디션. 메르세데스-벤츠코리아

메르세데스-벤츠 코리아는 출시를 기념해 차량 인도 전에 고객들이 차량을 미리 살펴볼 수 있는 '메르세데스-마이바흐 V12 에디션 프라이빗 쇼케이스'를 서울 종로구 북촌에 위치한 푸투라서울에서 28일까지 진행한다.





