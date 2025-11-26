아파트 주차장서 중소기업 대표 납치살해 시도…2명 구속기소

아파트 주차장에서 중소기업 대표를 납치한 뒤 살해하려 한 30대 남성과 공범이 재판에 넘겨졌다.
인천지검 형사1부(부장검사 이동현)는 특수상해 등 혐의로 경찰에서 송치된 A(38)씨의 죄명을 강도살인미수 혐의로 변경해 구속기소 했다고 26일 밝혔다. 검찰은 또 A씨와 범행 계획을 구체적으로 상의하고 범행 도구를 관리해주며 도운 혐의(강도상해방조) 등으로 공범 B씨(32)를 구속해 재판에 넘겼다.
A씨는 지난 7월 인천 부평구 한 아파트 지하주차장에서 중소기업 대표인 C씨(61)에게 둔기 등을 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받는다. 당시 C씨는 A씨로부터 가까스로 도망쳤으나 얼굴과 머리 부위 등에 전치 2주의 상해를 입었다.
조사결과 A씨 등은 경제적 어려움에서 벗어나기 위해 재력가를 납치한 뒤 금품을 빼앗고 살해하는 계획을 세운 것으로 드러났다.
이들은 또 이번 범행과는 별도로 금괴 등을 빼앗을 목적으로 인천에서 금은방을 운영하는 업주(59)를 미행하고, 전기충격기와 마취제 등 범행 도구를 준비한 것으로 조사됐다.
지금 뜨는 뉴스
검찰 관계자는 "보완 수사를 거쳐 범행 동기를 규명하고 공범의 존재와 강도예비 범행까지 추가로 밝혀냈다"며 "국민의 일상을 위협하는 강력 범죄에 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>