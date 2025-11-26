본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

정진욱 의원 "광주·전남 에너지신산업 벨트 구축 신호탄"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.26 22:18

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

나주시 '인공태양 연구시설' 우선협상대상자

정진욱 국회의원은 26일 전남 나주시가 차세대 에너지 주권 확보의 핵심 기반인 인공태양(핵융합) 연구시설 입지로 우선협상대상자에 선정된 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

정진욱 의원 "광주·전남 에너지신산업 벨트 구축 신호탄" 정진욱 의원 프로필. 정진욱 의원실 제공
AD

정진욱 의원은 "이번 결정이 광주와 전남을 아우르는 국가 에너지신산업 벨트 완성의 신호탄이 될 것으로 기대된다"며 "나주는 물론 인접 도시인 광주가 대한민국을 넘어 글로벌 핵융합 기술의 중심지로 도약할 수 있도록 국회에서 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


앞서 정진욱 의원은 지난달 30일 나주 한국에너지공대(켄텍)에서 열린 '인공태양 연구시설 유치위원회' 출범식에 광주의원으로서 참석해 위원으로 위촉된 바 있다.


정 의원은 "이번 인공태양 연구시설 유치는 국가 차원의 핵융합 원천기술 확보, 전력 생산의 탈탄소·고효율 전환, 고급 연구인력·첨단기업 유입, 지역 경제 활성화 및 청년 일자리 창출 등 다층적 효과가 기대된다"며 "국가가 책임 있게 사업 추진 전략을 마련하고 관련 예산 뒷받침도 차질 없이 이뤄지도록 해야 한다"고 강조했다.


이어 "앞으로 연구시설 건립 예산 확보를 최우선 과제로 삼아, 사업이 초기부터 흔들림 없이 추진될 수 있도록 광주 전남 국회의원들이 힘을 모아 지원함으로써 지역발전의 전기가 되도록 노력하겠다"며 "핵심 연구인력과 전문기술 인재가 안정적으로 활동할 수 있도록 지원체계 확대 및 연구 인력의 정주 여건 개선 등 실질적인 지원 대책을 마련하는 데도 적극적으로 돕겠다"고 덧붙였다.


과학기술정보통신부는 지난 24일 "'핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업' 부지 공모 결과, 나주시를 우선협상대상자로 선정했다"고 전했다.


총 1조2,000억원의 사업비가 투입되는 이번 사업은 2027년 착공, 2037년 완공을 목표로 추진되며, 대한민국 에너지산업의 구조 전환을 본격화하는 국가 전략 프로젝트다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 나주시는 한국에너지공대와 혁신도시 공공기관, 에너지 연구 인프라가 집적된 국내 유일의 에너지 특화 도시로, 미래 에너지산업 생태계 조성에 가장 적합한 지역으로 인정받았다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기