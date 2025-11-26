KIC 첫 국내 출자에 IMM인베·도미누스 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

운용사당 2억달러 출자…해외 유치 경쟁력↑

한국투자공사(KIC)가 국내에 처음으로 출자하는 대체투자 운용사로 IMM인베스트먼트와 도미누스인베스트먼트를 선택했다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIC는 대체투자 위탁 운용사로 IMM인베와 도미누스를 내정했다. IMM크레딧과 어펄마캐피탈도 막판까지 경쟁했지만 고배를 마셨다.

KIC는 최종 투자심의위원회를 거쳐 조만간 선정 결과를 운용사에 통보할 예정이다. 선정된 운용사 2곳에는 각 2억달러(약 3000억원)를 출자할 계획이다. 해당 운용사들은 이 자금으로 국내 기업의 해외 진출이나 현지 사업 확장을 돕는 투자를 진행할 예정이다.

KIC가 국내 운용사에 직접 출자하는 것은 이번이 처음이다. 출자 규모도 국민연금을 웃도는 수준으로 운용사들 사이에서 관심이 컸다. KIC는 국부펀드로서 지금까지는 해외 운용사에 위탁해 글로벌 자산에 투자하는 간접운용 방식을 유지했다. 관련 법에 외화표시 자산에만 투자하도록 규정돼 있어 직접 국내 기업에 투자하기는 어려운 구조였다.





업계에서는 KIC의 첫 출자가 시장 전환점이 될 것으로 보고 있다. 국민연금이 통상 운용사당 1000억~1500억원을 출자하는 점을 감안하면 KIC는 단숨에 국내 PE 업계 큰손으로 등극하게 된다. 또한 KIC의 출자 실적은 해외 출자자(LP) 유치 경쟁력에도 보탬이 된다. 국내 PEF 운용사와 기업들이 해외 무대로 나서기 더 수월해지는 셈이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

