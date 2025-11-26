본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

9월 혼인 증가 20.1% '최고'…3분기 합계출산율은 0.81명

세종=김평화기자

입력2025.11.26 12:21

시계아이콘00분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국가데이터처 '9월 인구동향' 발표
혼인 1.8만건…2015년 이후 최대
출생아는 2.2만명으로 8.6% 증가

30대 여성 인구가 늘면서 지난 9월 혼인 건수가 2015년 이후 최대치를 기록했다. 증가 폭과 증가율은 44년 만에 최고치였다. 3분기 합계출산율은 0.8명대를 넘겼다.


9월 혼인 증가 20.1% '최고'…3분기 합계출산율은 0.81명
AD

혼인·출산 증가세 지속…30대 인구 증가 효과

국가데이터처가 26일 발표한 '2025년 9월 인구동향'을 보면 지난 9월 혼인 건수는 1만8462건으로 전년 동월 대비 3095건(20.1%) 증가했다. 이는 9월 기준으로 2015년(1만9001건) 이후 최대 규모다. 증가 폭과 증가율은 1981년 관련 통계 작성 이후 가장 높았다.


출생아 수는 2만2369명으로 1780명(8.6%) 증가했다. 이는 9월 기준으로 2020년(2만3499명) 이후 가장 많은 수준이다. 출생아 수는 지난해 7월부터 15개월 연속 늘고 있다. 30대 여성 인구가 늘어난 데다 혼인이 증가한 점이 영향을 미쳤다.


합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상하는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 0.06명 증가했다. 최근 0.7명대를 기록했던 가운데 7월(0.80명)에 이어 0.8명대를 회복한 모습이다.


사망자 수는 2만8101명으로 1136명(3.9%) 감소했다. 출생아 수에서 사망자 수를 빼면 5732명 자연 감소했다.


이혼 건수는 7959건으로 429건(5.7%) 증가했다.


3분기 합계출산율 0.81명…0.04명 증가

3분기 기준 출생아 수는 6만5039명으로 전년 동기보다 3767명(6.1%) 늘었다. 출생아 수 증가는 지난해 2분기부터 6분기째 이어지고 있다. 합계출산율은 0.81명으로 0.04명 증가했다.


혼인 건수는 5만8305건으로 6600건(12.8%) 늘었다. 이혼 건수는 2만2981건으로 104건(0.5%) 감소했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

사망자 수는 8만5051명으로 4479명(5.0%) 줄었다. 조사망률(인구 1000명당 사망자 수)은 6.6명으로 0.4명 감소한 것으로 나타났다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기