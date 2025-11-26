본문 바로가기
서빙고역·용두역세권, 주거·문화 복합거점 탈바꿈

이지은기자

입력2025.11.26 12:04

시계아이콘00분 52초 소요
역세권활성화사업 심의 통과
서빙고역, 40층 규모 주거복합시설
용두역, 500석 규모 공연장 신설

용산구 서빙고역 일대와 동대문구 용두역 일대가 주거공간과 문화복합 시설을 갖춘 도심 복합거점으로 재탄생한다.


서울시는 제16차 건축위원회를 열고 서빙고역과 용두역 역세권활성화사업에 대한 2건의 심의를 통과시켰다고 26일 밝혔다.

서빙고역·용두역세권, 주거·문화 복합거점 탈바꿈 서빙고역 역세권 활성화사업 투시도. 서울시 제공
먼저 서빙고역 역세권 일대 용산구 용산동6가 69-167번지 인근에는 지하 6층~지상 40층 규모 주거복합시설이 들어선다. 총 136가구를 공급할 계획으로, 서빙고역세권의 입지를 활용해 다양한 기능을 갖춘 주거복합공간을 조성한다. 어르신 돌봄시설 데이케어센터, 근린생활시설도 함께 마련된다.


단지는 한강과 동빙고 근린공원 사이에 위치한 장점을 살려 수변 경관을 즐길 수 있도록 배치하기로 했다. 주변 공원과 자연스럽게 연결되도록 공개공지를 광장 형태로 구성해 편리한 보행 환경을 조성한다. 지상 3층에는 조경 시설, 주민공동시설, 전망공원을 함께 배치해 주민과 시민 모두가 즐길 수 있는 열린 복합공간으로 제공할 계획이다.


시는 이번 사업을 통해 역세권과 공원, 수변 공간을 유기적으로 연결하는 복합거점이 조성되고 돌봄 시설과 공공임대 공급이 강화될 것으로 기대하고 있다.

서빙고역·용두역세권, 주거·문화 복합거점 탈바꿈 용두역 역세권 활성화 사업 조감도. 서울시 제공

용두역세권 일대인 동대문구 용두동 33-1번지 인근에는 지하 7층, 지상 49층 규모로 3개 동 417가구가 공급된다.


시는 대상지가 청량리와 왕십리 광역중심권 입지라는 점을 활용해 주거와 문화, 상업 시설 등 다양한 기능을 갖춘 복합 개발을 추진할 계획이다.


시민들이 다양한 문화 프로그램을 누릴 수 있도록 500석 규모 공연장을 신설해 구청 광장과 공개공지·용두공원이 유기적으로 연결되는 복합문화공간을 조성한다. 아울러 주변 시설과 연계성을 고려한 조화로운 단지 배치 계획을 통해 지역에 활력을 불어넣는 도시공간을 창출하겠다는 구상이다.


시는 용두역과 서빙고역 역세권 일대가 생활 복합 주거공간을 갖춘 문화거점으로 거듭날 것으로 기대하고 있다.


최진석 서울시 주택실장은 "서빙고역, 용두역 개발이 확정되며 한강 생활주거축과 동대문 문화거점 조성이 본격화됐다"며 "도심 정주환경 개선과 지역경제가 더욱 활성화될 것으로 기대한다"고 말했다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

