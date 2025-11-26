본문 바로가기
HDC그룹, 2026년 정기 임원인사…"지속가능 성장 체계 구축"

이정윤기자

입력2025.11.26 11:47

HDC그룹, 2026년 정기 임원인사…"지속가능 성장 체계 구축" 김영한 통영에코파워 신임 대표이사. HDC그룹
HDC그룹이 내년 정기 임원인사를 단행했다고 26일 밝혔다. 내년 창사 50주년을 맞아 지속가능한 성장 체계 구축에 초점을 두고 젊은 리더 및 기술 인재를 적극 발탁했다는 설명이다.


통영에코파워에는 초기 개발 단계부터 사업을 주도해 온 김영한 신임 대표이사가 취임해 발전 및 친환경 에너지 사업을 본격화한다. 부산컨테이너터미널에는 항만 개발·운영 경험이 풍부한 이종원 대표이사가, HDC현대PCE에는 엔지니어 출신 김상균 대표이사가 각각 선임됐다. 통영에코파워, HDC랩스, 부산컨테이너터미널, HDC현대PCE 등 4개 계열사의 최고경영자(CEO)를 교체해 그룹의 미래 성장 기반을 확고히 했다.


HDC그룹, 2026년 정기 임원인사…"지속가능 성장 체계 구축" 김상균 HDC현대PCE 신임 대표이사. HDC그룹

HDC현대산업개발은 최고전략책임자(CSO), 건축본부, 인프라본부에 전문역량을 갖춘 리더십 체계를 구축했다. 핵심 보직에 실무형 젊은 리더를 전진 배치했는데 신규 임원 9명 중 5명을 3040으로 발탁했다.


또 기술 엔지니어 부문에서 여성 임원을 신규 선임 및 승진시켜 여성 리더십을 강화했다. 이로써 전체 임원 38명 중 40대 이하 임원이 6명에서 12명으로 2배 증가했다. 특히 80년대생 임원은 6명(16%)으로 확대돼 미래 전략사업을 주도한다.


HDC그룹은 이번 인사를 통해 미래사업 중심의 포트폴리오 확장에 더욱 속도를 높이고, 에너지와 인공지능(AI) 기술 기반의 지속 가능한 기업가치 제고에 주력한다는 방침이다.


◇통영에코파워

<신규 선임> ▲대표이사 김영한


◇HDC현대PCE

<신규 선임> ▲대표이사 김상균


◇부산컨테이너터미널

<신규 선임> ▲대표이사 이종원


◇HDC랩스

<신규 선임> ▲대표이사 직무대행 최선영


HDC현대산업개발

<상무 승진> ▲양승철, 조흥봉, 이정은

<상무보 승진> ▲김용주, 정원선, 맹은주, 문성준, 이상영, 박병우, 류홍우, 김지환, 최승원


◇HDC현대PCE

<상무 승진> ▲김상균


◇HDC현대EP

<상무보 승진> ▲신은섭


◇호텔HDC

<상무보 승진> ▲김태훈


◇HDC아이파크몰


<이사 승진> ▲김윤호




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
