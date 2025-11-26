가평군, '산림아카데미 1기' 졸업생 38명 배출…산림 인재 양성 '첫걸음'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 가평군은 25일 산림생태문화체험단지 대강당에서 '2025년 가평군 산림아카데미 1기 졸업식'을 열고 38명의 첫 산림 인재를 배출했다.

서탸원 가평군수 등 참석자들이 지난 25일 산림생태문화체험단지 대강당에서 '2025년 가평군 산림아카데미 1기 졸업식'을 연 후 기념촬영을 하고 있다. 가평군 제공

이번 산림아카데미는 지난 8월 입학정원 40명 모집에 80여 명이 지원하며 높은 관심을 끌었던 교육 과정이다. 4개월 동안 산림경영·임업창업·산림복지 등 실습 중심 교육을 매주 화요일 진행해 왔다. 초대 기수는 95%의 수료율을 기록하며 첫해 교육의 성과를 보였다.

수료식에는 서태원 가평군수를 비롯해 김경수 가평군의회 의장, 임오영 가평군산림조합장, 졸업생 등 50여 명이 참석했다. 군은 이날 군수표창 5명, 개근상 1명, 졸업증서 수여 등을 진행하며 교육생의 노력을 격려했다.

서태원 군수는 "오늘의 졸업은 개인의 성취를 넘어 가평 산림의 미래를 함께 만들어가는 첫걸음"이라며 "산림 전문가로서 지역 발전과 국가 탄소중립 실현에 크게 기여하는 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.





가평군은 산림아카데미를 연례 교육 프로그램으로 정례화해 산림 전문 인력을 꾸준히 양성할 계획이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

