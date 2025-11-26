심화섭 교수, 정청래 당대표 특보 임명…"의정부 지방선거 승리 위해 헌신"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

심화섭 의정부(을) 수석부위원장

더불어민주당 당대표 특보 임명

심화섭 더불어민주당 의정부(을) 지역위원회 수석부위원장.

심화섭 더불어민주당 의정부(을) 지역위원회 수석부위원장이 정청래 더불어민주당 당대표 특별보좌관으로 임명되었다.

심화섭 당대표 특보는 2002년 '노무현을 사랑하는 사람들의 모임(이하, 노사모)'활동을 주도하며 의정부 노사모를 창립하는 등 노무현 대통령 당선에 기여했고, 특히, 노무현 대통령 탄핵 국면에서 시민사회와 정치권을 잇는 가교 역할을 해 '노무현 지킴이'로서 핵심역할을 해왔다.

이후 2003년 '생활정치네트워크 국민의힘'이라는 시민단체의 창립멤버로 참여하여 현 더불어민주당 정청래 대표와 함께 '언론개혁 정치개혁 국민통합'을 위한 다양한 실천 활동을 전개했다. 또한 2007년 대선 당시 정동영대통령 후보 선대위 후보비서실에서 현 이재명 대통령과도 함께 선거운동을 한 바 있으며, 지난 대통령 선거에서는 이재명 대통령 후보 선대위 빛의 혁명 시민본부 부본부장으로 당선에 기여하기도 했다.

더불어민주당은 심 특보가 그동안 의정부를 비롯해 전국적 활동을 통해 쌓아온 현장 경험과 조직 운영 능력을 바탕으로 지역과 중앙의 가교 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 임명 후 심 특보는 "이재명 정부의 성공과 의정부의 변화와 혁신, 그리고, 무엇보다 시민 한 사람 한 사람의 삶의 질의 향상을 위해 내년 지방선거에서 반드시 승리해야 한다"며 "의정부 지방선거 승리를 위해 어떠한 역할이든 하겠다"고 포부를 밝혔다.





심화섭 당대표 특보는 서강대 전자공학과에서 석·박사를 졸업하고 1992년부터 의정부 소재 신한대학교 전자공학과 교수로 재직해 왔으며 현재는 신한대 공과대학 학장을 맡아 지역 인재 양성과 과학기술 교육에 기여하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

