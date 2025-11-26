전국 크리에이터 모여라…동두천시, '마을미디어 영상 공모전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지역 곳곳의 숨은 매력을 발굴하고 시민 참여형 홍보콘텐츠를 확대하기 위해 '2025년 동두천시 마을미디어 영상 공모전'을 개최한다.

‘2025 동두천시 마을미디어 영상 공모전’ 개최 포스터. 동두천시 제공

이번 공모전은 지역 및 연령 제한 없이 누구나 참여할 수 있으며, 동두천을 알릴 수 있는 내용을 자유롭게 영상으로 제작하면 된다. 지역 축제, 자연관광지, 체험행사, 역사·문화자원, 맛집 등 동두천의 매력을 담은 영상이라면 형식 제한 없이 출품할 수 있다. 작품 분량은 엔딩 크레딧을 포함해 3분 이내이며, mp4·avi·mov 등 일반 영상 파일 형식으로 제출하면 된다.

응모 기간은 12월 12일 오후 6시까지로, 출품자는 본인의 SNS 계정에 영상을 업로드한 뒤 제출서류와 함께 게시 URL을 이메일로 제출하면 된다. 신청서 등 관련 서식은 동두천시청 및 동두천미디어센터 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

동두천시는 총 1350만원 규모의 시상금을 통해 우수작을 선정한다. 대상 300만원, 최우수상 150만원, 우수상은 2팀 각 100만원, 장려상은 5팀 각 70만원, 인기상은 10팀 각 30만원이 수여된다. 또한, 미디어센터 마을미디어 동아리를 지원 하기 위해 별도 부문인 '마을미디어상'(50만 원)도 마련됐다.





동두천미디어센터 관계자는 "이번 공모전이 시민과 전국의 창작자들이 바라본 동두천의 새로운 매력을 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "창의적인 영상 콘텐츠를 통해 동두천의 감동과 가치를 널리 알리는 기회가 되길 기대한다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

