고령군 꿈드림, 학교밖청소년 졸업식서 성장 축하

우수청소년 시상과 미래 다짐 발표… 새로운 시작 응원
경북 고령군(군수 이남철) 학교밖청소년지원센터 꿈드림은 지난 25일 안동 그랜드호텔에서 열린 2025학년도 학교밖청소년 졸업식에 참석해 청소년들의 졸업을 축하하고 앞으로의 도전을 응원했다.
이 행사에서는 학업과 자기계발, 학습지원 활동에 성실히 임한 청소년과 학습지원단을 대상으로 우수청소년과 우수학습지원단 시상이 진행됐다. 고령군 꿈드림 참여 청소년 중 한 명은 경북도교육감상을 수상하며 함께 성장한 시간의 의미를 더했다.
또 졸업생들은 제자들에게 전하는 편지와 자신에게 보내는 미래 다짐을 발표하며, 자신의 성장과 앞으로의 계획을 진솔하게 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.
박현수 고령군학교밖청소년지원센터장은 "졸업은 끝이 아니라 또 다른 시작"이라며 "청소년들이 스스로의 길을 찾아 나갈 수 있도록 맞춤형 지원을 이어나가겠다"고 전했다.
고령군학교밖청소년지원센터 꿈드림은 학업중단 청소년의 학업 복귀와 자립 지원을 목표로 학습지원, 상담, 진로탐색, 자격취득 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.
