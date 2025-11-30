본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

치킨 키이우 한 접시에 담긴 우크라이나 투쟁사 [맛있는 이야기]

임주형기자

입력2025.11.30 07:00

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 뉴스듣기

동유럽서 사랑 받는 치킨 키이우
전쟁 풍파 속 민족 정체성 상징으로

편집자주최초의 과자는 고대 메소포타미아 문명에서 발견됐다고 합니다. 과자는 인간 역사의 매 순간을 함께 해 온 셈이지요. 비스킷, 초콜릿, 아이스크림까지. 우리가 사랑하는 과자들에 얽힌 맛있는 이야기를 전해 드립니다.

닭고기에 빵가루를 입혀 튀긴 '치킨 키이우(러시아명 치킨 키예프)'는 동유럽에서 즐겨 먹는 음식이지만 우크라이나에서는 민족의 상징처럼 여겨지며 요리 그 이상의 의미를 가진다.


치킨 키이우 한 접시에 담긴 우크라이나 투쟁사 [맛있는 이야기] 치킨 키이우. 올레시피 홈페이지
AD

치킨 키이우는 저민 닭가슴살 안에 버터와 채소를 볶아 채워 넣고, 고기 바깥은 빵가루 튀김을 둘러 동그란 모양으로 만든 음식이다. 유럽의 커틀릿, 일본의 돈가스와 매우 흡사하다. 우크라이나 언론 제르칼로 네델리는 치킨 키이우에 대해 "20세기 초 키이우 '콘티넨털 호텔'에서 개발됐으며, 당시에는 부자들만 맛볼 수 있는 고급 요리였다"고 소개하고 있다.


당시 우크라이나 사람들에게 치킨 키이우는 꼭 먹어보고 싶지만 쉽게 접할 수는 없는 음식이었다. 농경 사회 티를 벗지 못한 우크라이나에서 콘티넨털 호텔은 전기, 엘리베이터, 난방 시설을 갖춘 '도시 문화'를 상징했고, 신선한 닭고기와 버터로 만든 치킨 키이우는 사치의 정점이었다. 치킨 키이우는 제2차 세계대전 이후 우크라이나가 소비에트 연방으로 통합된 뒤 동유럽 전체로 인기가 확산됐다.


시간이 흐른 오늘날, 치킨 키이우는 고급 정찬과 서민 음식을 아우르는 요리로 변모했다. 호텔 식사로 제공되는 화려한 치킨 키이우도 있는 반면, 전자레인지에 데워 먹는 냉동식품 형태도 있다. 동유럽의 식당, 카페는 물론, 먼 영국의 마크 앤 스펜서(M&S) 백화점에서도 치킨 키이우를 맛볼 수 있다.


치킨 키이우 한 접시에 담긴 우크라이나 투쟁사 [맛있는 이야기] 영국 대형 백화점 마크앤스펜서(M&S)의 치킨 키이우. 과거에는 고급 요리였지만, 현재는 유럽에 널리 퍼진 인기 간식이다. M&S 홈페이지

요리, 그 이상의 의미를 가진 치킨 키이우

러시아-우크라이나 전쟁 이후 치킨 키이우는 양국의 분쟁 대상으로 떠올랐다. 시작점은 요리 명칭이다.


러시아에서 치킨 키이우는 러시아식 발음 '치킨 키예프'로 불린다. 9세기 말 우크라이나는 여러 공국들의 연합체인 '키이우 루스'로써 자주성을 지켜 왔지만, 몽골 침략 이후 쇠퇴하면서 모스크바 대공국(현재의 러시아)에 흡수돼 키예프가 됐다.


그런데, 이 음식이 '치킨 키예프'로 불리는 것을 못마땅하게 여긴 우크라이나 정부는 2022년 2월 러시아의 침공 이후 요리의 표기법을 치킨 키이우로 공식화했다. 키이우와 키예프, 둘 중 어떻게 불리느냐가 민족 정체성 측면에서 중대한 의미를 지닌다고 판단해서다. 영국, 프랑스, 네덜란드 등 우크라이나를 지지하는 다른 유럽 국가들도 연대의 의미로 치킨 키이우를 공식 표기로 인정했다.



치킨 키이우 한 접시에 담긴 우크라이나 투쟁사 [맛있는 이야기] 조지 H.W. 부시(아버지 부시) 전 미국 대통령은 1991년 우크라이나의 독립 여론을 "자기 파괴적 민족주의"로 규정하며 러시아 잔존을 옹호했다. 그러나 우크라이나는 압도적인 지지율로 독립을 결정했고, 이 연설은 독립 지지자들로부터 '치킨 키이우 연설'이라고 불리며 조롱 받는다. 유튜브 캡처

1991년 조지 H.W. 부시(아버지 부시) 전 미국 대통령이 우크라이나에서 했던 연설은 '치킨 키이우 연설'이라고 불린다. 당시 소련 붕괴를 앞두고 우크라이나 독립론이 고조됐는데, 부시 전 대통령은 우크라이나 의회를 방문해 "미국은 멀리 있는 폭군(소련)을 없애자고 현지(우크라이나)의 독재자를 내세우지 않을 것이고, 인종적 증오에 뒷받침된 자기파괴적 민족주의를 지원하지 않을 것"이라고 통보했다.


그의 발언은 우크라이나 민족주의자, 독립 지지자들에게 거센 지탄을 받았다. 곧 이 연설을 두고 '치킨 키이우 연설'이라는 별명이 붙었다. 영단어 '치킨'에 겁쟁이라는 뜻이 포함된다는 것을 이용한 중의적인 멸칭이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

치킨 키이우는 2024년 7월9일 국제연합(UN) 안전보장이사회 의장국이었던 러시아가 만찬 메뉴로 내놓으면서 러시아와 우크라이나의 외교전으로 비화하기도 했다. 만찬 전날 러시아군은 우크라이나 민간 병원을 공습해 어린이를 포함한 사상자를 냈다. 세르지 키슬리차 UN 주재 우크라이나 대사는 "러시아의 도덕적 타락을 극명하게 드러냈다"며 "이 만찬은 무고한 사람들의 피로 만들어진 것"이라고 규탄했다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기