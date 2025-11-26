본문 바로가기
카카오페이, 코리아 핀테크위크 2025 참가…AI서비스 '페이아이' 시연

문채석기자

입력2025.11.26 10:40

해외여행 서비스도 선봬…건강·보험 관리, 결제·카드 혜택 서비스

카카오페이는 26일부터 사흘간 서울 서초구 양재 aT센터에서 열리는 '코리아 핀테크 위크 2025'에 참가한다고 밝혔다.


카카오페이, 코리아 핀테크위크 2025 참가…AI서비스 '페이아이' 시연 26일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '코리아 핀테크 위크 2025'에 설치된 카카오페이 부스. 카카오페이
'핀테크xAI, 금융에 취향을 더하다'란 행사 주제에 따라 내게 맞는 카카오페이만의 선진 금융 서비스를 선보인다.


코리아 핀테크 위크는 금융위원회가 주최하고 유수의 핀테크 기업들이 참여하는 국내 최대 연례 글로벌 핀테크 박람회다.


매년 특색 있는 테크핀 서비스를 선보여온 카카오페이는 '카카오페이로, 금융을 내게 맞춤'이란 콘셉트를 내걸었다.


올해는 자사 생성형 인공지능(AI) 서비스 브랜드 '페이아이'와 '해외여행 원스톱 서비스'를 소개한다.


먼저 페이아이 존에서는 보험과 결제·카드 혜택을 내게 맞춰주는 'AI로 내 건강 관리하기'와 'AI로 나만의 혜택 찾기' 서비스를 시연한다.


지난 6월 정식 출시된 AI로 내 건강 관리하기는 사용자 건강 데이터를 바탕으로 개인 맞춤형 건강·보험 분석을 제공하는 서비스다.


사용자가 카카오페이에 보험 마이데이터를 연동하면 최근 3개년 건강검진 통계를 활용해 질병 예측과 건강 정보를 제공하고 보험 가입 필요 시 상담을 연결해 준다.


지난달 베타서비스를 시작한 AI로 나만의 혜택 찾기는 사용자 결제 데이터 및 마이데이터를 활용해 결제처와 결제 금액에 맞춰 최적의 결제 수단을 알려준다.


사용자가 보유한 신용카드별 실적 현황과 놓치기 쉬운 혜택도 짚어준다. 소비 패턴을 분석해 맞춤형 카드를 제안하기도 한다.


카카오페이는 두 서비스를 시작으로 페이아이의 영역을 금융·결제 전반으로 확장하는 동시에 카카오의 AI 서비스와 단계적 연동, 고도화할 계획이다.


해외여행 원스톱 서비스 존에선 해외여행 성향 테스트를 통해 스마트 플래너형, 낭만 탐험가형, 만능 보부상형 등 자신의 여행 스타일을 진단하는 다채로운 서비스를 경험할 수 있다.


카카오페이는 해외 현지 결제뿐 아니라 여행 전 준비와 귀국 후 마무리까지 아우르는 해외여행 원스톱 서비스도 제공 중이다.


출국 전 카카오페이 온라인 결제로 항공권과 숙박을 예약하고 각종 혜택 정보를 활용해 여행을 준비할 수 있다.


현지에선 환전 없이 폭넓은 결제처에서 근거리무선통신(NFC)·바코드·QR코드로 결제할 수 있는 편리함과 할인 혜택을 누릴 수 있다.


귀국 후엔 여행비 n분의 1 정산과 택스리펀드까지 카카오페이 하나로 처리할 수 있다.


부스 방문객을 위한 증정 이벤트도 준비했다. 서비스 체험을 마친 방문객에게 카카오페이만의 색깔을 담은 리유저블백을 선착순 증정한다.


랜덤 금액 카카오페이포인트 상품권을 받을 수 있는 즉석 럭키드로우도 함께 진행한다.


카카오페이 관계자는 "코리아 핀테크 위크는 일상에서 카카오페이를 접하는 사용자들의 표정을 살피고 치열한 서비스 경쟁을 체감하는 기회"라며 "금융 곳곳에 AI가 녹아드는 흐름을 선도하고 사용자의 필요와 취향을 앞장서서 돕는 서비스로 만들어 나가겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

