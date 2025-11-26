본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

AI·데이터 기반 경영혁신 배운다…서울대 빅데이터 AI CEO 과정

김동표기자

입력2025.11.26 10:37

시계아이콘01분 02초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

4기 30명 모집·선발

서울대학교가 인공지능(AI) 시대 리더 양성을 목표로 개설한 '빅데이터 AI CEO 과정' 4기를 모집한다.


기업 대표 및 임원, 주요 의사결정권자를 모집 대상으로 하는 이 과정은 단순 기술 교육을 넘어 AI·빅데이터를 활용한 경영 혁신 전략 수립과 수익성 향상 중심의 비즈니스 모델 개발에 중점을 둔다. 고용노동부 K-디지털 트레이닝(KDT) 국비 지원 사업으로 운영돼 교육비는 국비로 지원된다.


22일 서울대는 4기 모집공고를 내고 "서류 심사와 심층 인터뷰를 통해 30명을 선발해 서울대와 카이스트 AI 및 빅데이터 관련 전공 교수진으로 6개월 동안 이론과 함께 AI를 활용한 실전 프로젝트를 수행할 수 있는 실전 지식을 제공한다"고 밝혔다.


참가자는 ▲빅데이터 분석 기반 의사결정 ▲경영전략과 AI 활용 ▲생성형 AI 기반 서비스 설계 ▲AI 비즈니스 모델 프로젝트 수행 등 실무 중심 교육을 받는다. 특히 과정 마지막에는 각 기업이 직접 AI를 도입하는 실무 프로젝트를 발표함으로써 학습 내용을 실제 경영 현장에 적용하도록 설계되어 있다.


4기 교육 기간은 2025년 12월 26일부터 2026년 7월 11일까지, 총 156시간이다. 접수 기간은 11월 19일부터 12월 9일 오전 11시까지다. 자세한 사항은 서울대학교 K-디지털 트레이닝 교육과정 홈페이지를 참조하면 된다.


AI·데이터 기반 경영혁신 배운다…서울대 빅데이터 AI CEO 과정
AD

1~3기에는 금융계, 로펌, 의료계, 스타트업, 글로벌 컨설팅회사 등 AI를 필요로 하는 핵심 산업계 리더들이 참여해 6개월 동안 매주 2회 함께 공부하고 토론하면서 지식을 매개로 하는 새로운 네트워크 문화를 만들고 있다.


김기현 키움투자자산운용 대표(2기)는 "복잡하고 어려운 AI 및 빅데이터 지식을 배우는 것도 좋았지만 AI를 어떻게 활용할 것인가를 고민을 여러 업종 리더들과 함께 공유하고 토론한 것이 큰 도움이 됐다"며 "AI 혁명이라는 거대한 흐름을 함께 헤쳐갈 실질적인 동지들을 얻은 듯하다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 과정을 이끄는 류근관 서울대 경제학부 교수는 "1기와 2기 프로그램이 진행되는 동안 깊이 있는 교육과 열성적인 수강자의 참여가 조화를 이루면서 산업계에서 '속이 꽉 찬 최선의 AI 교육 프로그램'으로 입소문이 난 듯하다"면서 "이 흐름이 지속돼 한국 산업계 구조를 혁신하는데 밑거름이 되길 희망한다"고 말했다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기