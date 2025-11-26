본문 바로가기
망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

박지수인턴기자

입력2025.11.26 10:32

한강버스보다 약 3분 일찍 도착
누리꾼들은 "한강버스 농락당했다" 반응

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은? 유튜브 마라트레이너의 진코치가 한강버스와 시합을 벌였다. 유튜브 마라트레이너
한 마라토너가 한강버스와 달리기 시합을 한 결과를 공개해 화제다. 구간은 서울 마포구 망원한강공원에서 송파구 잠실한강공원까지 약 27㎞다.


지난 21일 유튜브 마라트레이너에는 '한강버스와 뛰어봤습니다'라는 영상이 게재됐다. 채널 운영자인 진코치는 오후 1시 30분에 한강버스 출발 시간에 맞춰 시작한 후 잠실까지 약 2시간 7분을 목표로 출발했다.


한강버스의 평균 속력은 17노트(31.5km/h), 최대속력은 20노트(37km/h)로 안내되지만, 시운전 성적서상 평균 최고속도는 15.8노트 수준이다. 대결 초반부에는 진코치가 약 1㎞ 간격으로 한강버스를 뒤쫒아갔으며, 여의도 부근을 지나칠 때부터 페이스를 올리자 약 24㎞ 지점에서 역전에 성공했다.

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은? 유튜브 마라트레이너의 진코치가 한강버스와 시합을 벌였다. 유튜브 마라트레이너

결국 한강버스보다 앞선 시간에 잠실 선착장에 도착한 진코치는 선착장 내부로 들어와 대기했다. 한강버스는 도착 예정 시간인 오후 3시 37분보다 2분 늦은 오후 3시 39분에 선착장에 도착했다.


진코치는 "오랜만에 한강에서 즐겁게 달렸다"라고 뿌듯함을 전했다. 이를 본 누리꾼들은 "한강버스 제대로 농락 당했다", "한강버스를 이겨라 라는 주제로 대회 하나 만들면 재밌겠다" 등의 반응을 보였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

